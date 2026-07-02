Terkenal sebagai Destinasi Populer! Inilah 10 Deretan Negara Impian yang Masuk Daftar Liburan dengan Keamanan Tertinggi 2026

Ilustrasi Sungai Aare, salah satu destinasi favorit wisatawan di Swiss. (Trip Advisor).
JawaPos.com - Keamanan menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan wisatawan sebelum menentukan destinasi liburan. Jika kamu berencana bepergian pada 2026, ada sejumlah negara yang dikenal memiliki tingkat keamanan sangat tinggi sekaligus menawarkan pengalaman wisata kelas dunia.
Berdasarkan Global Peace Index (GPI), negara-negara berikut masuk dalam jajaran destinasi paling aman di dunia. Selain memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, negara-negara ini juga menawarkan infrastruktur yang baik, masyarakat yang ramah, hingga objek wisata yang mendunia.
Berikut daftar lengkapnya.
Islandia kembali menjadi negara paling aman di dunia. Negara Nordik ini dikenal memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah, stabilitas sosial yang tinggi, serta masyarakat yang menjunjung tinggi rasa saling percaya.
Selain aman, Islandia menawarkan pesona alam luar biasa seperti Aurora Borealis, Blue Lagoon, air terjun megah, hingga gunung berapi yang menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh dunia.
Selandia Baru menjadi pilihan ideal bagi pencinta wisata alam maupun solo traveler. Negara ini menawarkan suasana yang tenang, masyarakat yang ramah, serta sistem keamanan yang baik.
Destinasi seperti Queenstown, Milford Sound, dan Hobbiton menjadi magnet wisata yang dipadukan dengan pemandangan pegunungan, danau, hingga pantai yang menakjubkan.
Swiss terkenal sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik sekaligus tingkat keamanan yang tinggi. Wisatawan dapat menikmati panorama Pegunungan Alpen, kota-kota bersih seperti Zurich dan Geneva, serta sistem transportasi publik yang modern dan nyaman.
Slovenia semakin populer sebagai destinasi wisata di Eropa berkat lingkungan yang damai dan kota-kota bersejarah yang tertata rapi.
Danau Bled, ibu kota Ljubljana, hingga kawasan pegunungan menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang menginginkan liburan aman dengan suasana tenang.
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