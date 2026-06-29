Segoro Topeng Kaliwungu 2026 Disebut Dukung Lumajang Jadi Destinasi Wisata Budaya Nasional

JawaPos.com – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian atau yang akrab disapa Mas Kawe, menghadiri puncak penyelenggaraan Segoro Topeng Kaliwungu 2026, signature event Kabupaten Lumajang, yang digelar di Kaliwungu, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu (28/6).

Dalam kunjungan tersebut, Mas Kawe hadir bersama Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah, serta Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma.

"Hari ini kita hadir di event signature-nya Lumajang, Segoro Topeng Kaliwungu, bersama Bupati Lumajang Bunda Indah dan Wakil Bupati Mas Yudha," tutur Kawendra di sela-sela acara.

Mas Kawe juga menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan festival budaya yang dinilai mampu mengangkat identitas daerah sekaligus menjadi penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Ini adalah kebanggaan bagi masyarakat Lumajang karena mampu menghadirkan sebuah festival budaya yang luar biasa, mengangkat kekayaan tradisi sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah Lumajang," tambahnya.

Menurut Mas Kawe, festival seperti Segoro Topeng Kaliwungu menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat dikemas menjadi daya tarik wisata yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Segoro Topeng Kaliwungu merupakan salah satu signature event Kabupaten Lumajang yang menampilkan pertunjukan kolosal Tari Topeng Kaliwungu dengan latar keindahan Pantai Watu Pecak.

Festival ini juga menghadirkan berbagai atraksi seni tradisional, Jaran Kencak, pameran UMKM, hingga beragam kegiatan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat lokal.

Mas Kawe berharap penyelenggaraan festival budaya seperti ini terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.