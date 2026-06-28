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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 28 Juni 2026 | 22.31 WIB

Kalau Lagi ke Lembang, Jangan Lewatkan 10 Destinasi Wisata Ini yang Memanjakan Liburan Kamu

tempat wisata di Lembang yang layak dijelajahi saat liburan. (Freepik) - Image

tempat wisata di Lembang yang layak dijelajahi saat liburan. (Freepik)

JawaPos.com – Wisata Lembang selalu menjadi pilihan liburan karena udaranya sejuk dan suasananya cocok untuk melepas penat.

Dalam tren liburan singkat, wisata Lembang menawarkan banyak opsi yang mudah dijangkau dari pusat kota.

Popularitas wisata Lembang terus meningkat seiring kebutuhan liburan praktis tanpa perjalanan jauh.

Bagi wisatawan, Lembang kerap dipilih sebagai lokasi liburan karena fasilitas wisata yang terus berkembang.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada  Minggu (28/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Lembang yang layak dijelajahi saat liburan.

1. Lembang Wonderland

Tempat ini menawarkan pengalaman unik yang terinspirasi dari dunia fantasi Alice In Wonderland dengan konsep yang sangat menarik untuk dikunjungi bersama keluarga.

Taman hiburan ini dibagi menjadi tiga zona berbeda yakni Cre Sweet dan Treehouse yang masing-masing memiliki karakteristik dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Editor: Novia Tri Astuti
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