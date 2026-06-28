Kalau Lagi ke Lembang, Jangan Lewatkan 10 Destinasi Wisata Ini yang Memanjakan Liburan Kamu

JawaPos.com – Wisata Lembang selalu menjadi pilihan liburan karena udaranya sejuk dan suasananya cocok untuk melepas penat.

Dalam tren liburan singkat, wisata Lembang menawarkan banyak opsi yang mudah dijangkau dari pusat kota.

Popularitas wisata Lembang terus meningkat seiring kebutuhan liburan praktis tanpa perjalanan jauh.

Bagi wisatawan, Lembang kerap dipilih sebagai lokasi liburan karena fasilitas wisata yang terus berkembang.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Minggu (28/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Lembang yang layak dijelajahi saat liburan.

1. Lembang Wonderland

Tempat ini menawarkan pengalaman unik yang terinspirasi dari dunia fantasi Alice In Wonderland dengan konsep yang sangat menarik untuk dikunjungi bersama keluarga.