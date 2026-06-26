9 Wisata Gresik Terbaru 2026, Destinasi Seru untuk Liburan Keluarga yang Wajib Dikunjungi

JawaPos.com - Gresik tidak hanya dikenal sebagai kota industri dan kota santri. Memasuki tahun 2026, daerah di pesisir utara Jawa Timur ini juga semakin menarik perhatian berkat hadirnya berbagai destinasi wisata baru yang menawarkan pengalaman liburan berbeda.
Mulai dari wisata edukasi berbasis sains, taman bermain bertema dinosaurus, kawasan hutan yang asri, hingga pantai berpasir putih yang memikat, Gresik memiliki banyak pilihan destinasi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat.
Dilansir dari YouTube Mas Bait, berikut rekomendasi wisata Gresik terbaru 2026 yang layak masuk dalam daftar tujuan liburan Anda.
1. Gresik Universal Science
Bagi yang ingin mengajak anak belajar sambil bermain, Gresik Universal Science menjadi pilihan yang tepat.
Destinasi ini menghadirkan konsep wisata edukasi modern dengan berbagai wahana sains interaktif yang dapat dicoba langsung oleh pengunjung.
Berlokasi di Jalan Raya Pilangrejo, Kecamatan Balongpanggang, tempat ini menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui berbagai alat peraga ilmiah.
Harga tiket masuk dibanderol Rp20.000 per orang. Jam operasional dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB setiap hari.
Perlu diperhatikan, pengunjung wajib melakukan reservasi minimal H-1 melalui akun Instagram resmi @gusgresikofficial.
2. WGP Dinopark Ketanen
Ingin merasakan sensasi bertualang di zaman dinosaurus? WGP Dinopark Ketanen bisa menjadi pilihan menarik.
Daya tarik utamanya berupa replika dinosaurus robot berukuran besar yang dapat bergerak dan mengeluarkan suara sehingga memberikan pengalaman yang seru, terutama bagi anak-anak.
Selain area dinosaurus, tersedia pula kolam renang anak dan sejumlah spot foto yang Instagramable. Lokasinya berada di Desa Ketanen, Kecamatan Panceng.
Harga tiket masuk hanya Rp10.000 per orang dengan jam operasional setiap hari pukul 07.00-17.00 WIB.
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