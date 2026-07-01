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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 1 Juli 2026 | 23.12 WIB

Jadi Favorit, 3 Warung Sate Terkenal di Bandung Ini Selalu Ramai Pengunjung

3 Warung Makan Sate di Bandung yang Terkenal - Image

3 Warung Makan Sate di Bandung yang Terkenal

JawaPos.com - Bandung tidak hanya dikenal dengan wisata alamnya yang indah serta udara yang sejuk, tetapi juga sebagai salah satu destinasi kuliner favorit di Indonesia.

Beragam hidangan lezat dapat ditemukan di kota ini, termasuk sate yang menjadi salah satu makanan paling digemari.

Di Bandung, berbagai jenis sate bisa dinikmati, mulai dari sate kambing yang lembut hingga sate taichan yang populer dengan cita rasa khasnya.

Setiap tempat menawarkan keunikan rasa yang membuatnya selalu menarik untuk dicoba.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan sate paling terkenal dan lezat di Bandung yang patut masuk daftar kunjungan kuliner Anda.

1.       Sate Hadori

Sate Hadori merupakan tempat makan sate yang legendaris dan terkenal di kota Bandung. Tempat makan sate sudah ada sejak tahun 1940-an dan tempat ini masih ramai dikunjungi oleh para pengunjung karena cita rasa makanan yang tak pernah berubah.

Dilansir dari akun Instagram @satehadoribandung, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti sate kambing polos, sate kambing campur, sate ayam, sate sapi, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Sate Hadori dikenakan harga berkisar Rp 40 ribu dan tempat makan ini berlokasi di Jl. Stasiun Selatan, Pasar Kaliki, Bandung, Jawa Barat.

2.       Sate Madura Al Jihad

Editor: Setyo Adi Nugroho
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