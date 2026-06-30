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Sabik Aji Taufan
Selasa, 30 Juni 2026 | 17.01 WIB

Tingkatkan Kualitas Layanan, KAI Targetkan 10 Unit Kereta Makan M1 Selesai pada 2026

Ilustrasi perjalanan kereta api. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

 

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) berupaya meningkatkan layanan. Kali ini KAI melakukan melakukan modifikasi pada Kereta Makan eksekutif atau M1. Proyek ini dijalankan oleh Balai Yasa Tegal.
 
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, peningkatan kualitas ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan kereta jarak jauh. Sebab, layanan kereta jarak jauh sangat menentukan pengalaman perjalanan pelanggan.
 
“Kereta Makan M1 memiliki fungsi penting dalam perjalanan jarak jauh. Di ruang ini, pelanggan dapat menikmati makanan dan minuman, beristirahat sejenak, serta merasakan suasana perjalanan yang lebih hangat. Karena itu, peningkatan kualitas M1 juga menjadi perhatian KAI,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Kamis (30/6).
 
Berdasarkan data KAI, sebanyak 17 unit Kereta Makan M1 telah selesai dikerjakan dalam dua tahun terakhir. Rinciannya, 4 unit selesai pada 2024 dan 13 unit selesai pada 2025. 
 
 
Pada 2026, Balai Yasa Tegal tengah melanjutkan pengerjaan 10 unit Kereta Makan M1. Unit-unit tersebut masih melalui proses teknis yang mencakup pemeriksaan sarana, perbaikan komponen, penataan interior, penguatan fasilitas pelanggan, serta pengujian aspek keselamatan sebelum dioperasikan.
 
“Dari 17 unit yang telah selesai dan beroperasi, pelanggan sudah dapat merasakan langsung hasil penguatan sarana yang dilakukan Balai Yasa Tegal. Sementara itu, 10 unit yang diproses pada 2026 menjadi bagian dari kesinambungan peningkatan layanan KAI,” imbuh Anne.
 
Paling baru layanan Kereta Makan M1 hadir di KA Sindang Marga relasi Kertapati–Lubuklinggau pulang pergi di Divre III Palembang. Dalam pelaksanaannya, pengerjaan kereta ini memperhatikan aspek teknis dan kenyamanan pelanggan. 
 
Pemeriksaan mencakup rangka dasar, bogie, sistem pengereman, kelistrikan, tata ruang, pencahayaan, hingga kelengkapan fasilitas. Setiap kereta yang selesai dimodifikasi harus melewati tahapan pemeriksaan kualitas agar memenuhi standar operasi KAI.
 
Dari sisi interior, Kereta Makan M1 dirancang dengan tata ruang yang lebih nyaman dan fungsional. Area makan dibuat lebih tertata agar pelanggan dapat menikmati hidangan dengan leluasa. Pencahayaan, susunan tempat duduk, dan suasana ruang disiapkan untuk memberi pengalaman bersantap yang lebih nyaman selama perjalanan.
 
“KAI mengapresiasi Insan Balai Yasa Tegal yang terus menjaga kualitas sarana melalui keahlian dan ketelitian dalam bekerja. Peningkatan Kereta Makan M1 ini menjadi bagian dari komitmen KAI untuk menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan semakin berkesan bagi pelanggan,” tutup Anne.

Editor: Sabik Aji Taufan
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