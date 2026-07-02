3 Moda Transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Pusat Kota Jakarta yang Paling Cepat dan Praktis

Armada bus DAMRI. (Redbus)
JawaPos.com - Bagi penumpang yang baru mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, memilih moda transportasi menuju pusat Kota Jakarta menjadi langkah penting sebelum melanjutkan perjalanan.
Tersedia beberapa pilihan moda transportasi dari bandara ini menuju pusat kota Jakarta dengan kelebihan masing-masing.
Mulai dari kereta bandara yang bebas macet, bus dengan tarif terjangkau, hingga taksi dan transportasi online yang menawarkan layanan langsung ke tujuan.
Jika mengutamakan kecepatan, Kereta Bandara menjadi moda transportasi paling unggul karena memiliki jalur khusus sehingga tidak terdampak kemacetan di jalan raya.
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Sementara itu, bus bandara menjadi alternatif ekonomis, sedangkan taksi resmi dan transportasi online menawarkan kenyamanan lebih, terutama bagi penumpang yang membawa banyak bagasi.
Berikut tiga moda transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju pusat Kota Jakarta yang paling praktis.
Kereta Bandara menjadi pilihan utama bagi penumpang yang ingin tiba di pusat Jakarta dalam waktu relatif singkat.
Layanan ini menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan Stasiun BNI City (Sudirman) dan Stasiun Manggarai yang terintegrasi dengan KRL Commuter Line, MRT Jakarta, serta Transjakarta.
Informasi perjalanan:
- Waktu tempuh: sekitar 45–50 menit
- Tarif: sekitar Rp 70.000–Rp 80.000
- Tujuan: Stasiun BNI City dan Manggarai
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