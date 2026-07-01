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Rian Alfianto
Kamis, 2 Juli 2026 | 03.22 WIB

Rute Lengkap dan Tarif Trans Metro Dewata ke Tempat Wisata Populer di Bali, Murah Mulai Rp 2.000

Ilustrasi Trans Metro Dewata Bali. (Traveloka). - Image

Ilustrasi Trans Metro Dewata Bali. (Traveloka).

JawaPos.com - Bali tidak selalu harus dijelajahi dengan kendaraan sewa atau taksi online. Wisatawan juga bisa mengeksplorasi sendiri dengan memanfaatkan Trans Metro Dewata (TMD) yang menawarkan tarif murah mulai Rp 2.000 dengan jaringan rute yang menjangkau sejumlah destinasi wisata populer di Pulau Dewata.

Layanan bus Trans Metro Dewata beroperasi setiap hari mulai pukul 04.30 hingga 22.00 WITA. Tarifnya pun ramah di kantong, yakni Rp 4.400 per perjalanan untuk penumpang umum dan Rp 2.000 bagi pelajar, lansia, serta penyandang disabilitas.

Menariknya, penumpang dapat berpindah koridor tanpa biaya tambahan selama proses transit dilakukan dalam waktu 90 menit menggunakan metode pembayaran yang sama. Hal ini membuat Trans Metro Dewata menjadi salah satu pilihan transportasi umum yang praktis sekaligus hemat bagi wisatawan.

Berikut daftar rute Trans Metro Dewata menuju kawasan wisata di Bali:

1. Koridor 1: Sentral Parkir Kuta – Terminal Pesiapan (Tabanan)

Koridor ini melayani perjalanan dari kawasan Kuta menuju Terminal Pesiapan di Tabanan. Sepanjang perjalanan, bus melewati berbagai pusat oleh-oleh khas Bali hingga kawasan wisata kuliner di wilayah barat Pulau Bali.

Koridor ini cocok bagi wisatawan yang ingin berburu suvenir atau menikmati aneka kuliner lokal tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

2. Koridor 2: Bandara I Gusti Ngurah Rai – Terminal Ubung

Bagi wisatawan yang baru tiba di Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, koridor ini menjadi salah satu pilihan paling praktis.

Rute bus melewati kawasan Kuta, Jalan Raya Kuta, Terminal Kreneng, hingga Terminal Ubung di Denpasar.

Beberapa destinasi yang mudah dijangkau dari koridor ini antara lain kawasan pusat oleh-oleh Kuta, Monumen Bom Bali (Ground Zero) dan kawasan pusat belanja di Denpasar.

3. Koridor 3: Terminal Ubung – Sanur – Dalung

Koridor ini menghubungkan Terminal Ubung dengan kawasan Renon dan Sanur sebelum kembali ke Terminal Ubung. Wisatawan dapat turun di sejumlah destinasi favorit seperti Pantai Sindhu, Pantai Matahari Terbit dan ICON Bali Mall.

Editor: Estu Suryowati
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