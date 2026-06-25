3 Bus Antar Kota Rute Pontianak-Sintang yang Masih Beroperasi Rutin Membelah Belantara Kalimantan

JawaPos.com - Mencari transportasi darat dari Pontianak ke Sintang masih relatif mudah meski jarak kedua kota mencapai hampir 400 kilometer. Saat ini setidaknya masih ada tiga operator bus antar kota yang melayani rute tersebut secara rutin melalui jalur Trans Kalimantan.

Perjalanan dari Pontianak menuju Sintang menjadi salah satu perjalanan darat terpanjang dan paling penting di Kalimantan Barat. Selain menghubungkan ibu kota provinsi dengan wilayah timur Kalbar, rute ini juga menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, pekerja, hingga pelaku usaha yang bergerak di sepanjang koridor Sungai Kapuas.

Lalu bus apa saja yang masih melayani rute Pontianak-Sintang? Berikut daftarnya.

1. DAMRI, Pilihan dengan Jadwal Keberangkatan Paling Banyak DAMRI menjadi operator yang menawarkan jadwal keberangkatan paling rutin dan mudah ditemukan. Bus milik perusahaan pelat merah ini melayani beberapa kali perjalanan setiap hari dari Pontianak menuju Sintang.

Jadwal keberangkatan tersedia pada pukul 08.00 WIB, 13.00 WIB, 14.00 WIB, dan 19.00 WIB.

Penumpang dapat memilih layanan Eksekutif maupun Royal Class dengan harga tiket mulai dari sekitar Rp 190 ribu hingga Rp 255 ribu, tergantung kelas yang dipilih.

Frekuensi keberangkatan yang lebih banyak membuat DAMRI menjadi salah satu opsi favorit bagi penumpang yang membutuhkan fleksibilitas waktu perjalanan.

2. PO ATS (Adau Kapuas), Operator Lama yang Masih Melayani Rute Pontianak-Sintang Pilihan berikutnya adalah PO ATS atau PT Adau Kapuas, salah satu operator bus antarkota dalam provinsi (AKDP) yang cukup dikenal di Kalimantan Barat.

Meski informasi jadwal dan armadanya tidak sebanyak operator lain di platform pemesanan tiket online, ATS diketahui masih melayani perjalanan dari Pontianak menuju Sintang secara reguler.