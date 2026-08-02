8 Cara Praktis untuk Menghadapi Percakapan yang Sulit Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang menghadapi percakapan sulit. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua percakapan berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita harus menyampaikan kritik kepada rekan kerja, membicarakan masalah dengan pasangan, menegur teman, atau menyampaikan kabar yang tidak menyenangkan kepada anggota keluarga. Situasi seperti ini sering memicu rasa cemas, takut ditolak, bahkan khawatir hubungan akan menjadi renggang.



Dalam psikologi, percakapan yang sulit (difficult conversation) bukan hanya soal apa yang dibicarakan, tetapi juga bagaimana emosi, persepsi, dan kebutuhan setiap orang memengaruhi jalannya komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa cara seseorang mengelola emosi dan berkomunikasi secara asertif memiliki peran besar dalam menentukan hasil sebuah percakapan.



Kabar baiknya, kemampuan menghadapi percakapan yang sulit bukanlah bakat bawaan. Keterampilan ini dapat dipelajari dan dilatih.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat delapan cara praktis menurut pendekatan psikologi agar percakapan yang menegangkan menjadi lebih produktif dan tetap menjaga hubungan baik.



1. Kelola Emosi Sebelum Memulai Percakapan



Kesalahan yang sering dilakukan adalah langsung berbicara saat emosi sedang memuncak. Ketika marah atau sangat kecewa, otak cenderung bereaksi secara impulsif sehingga sulit berpikir jernih.



Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan dominasi respons emosional yang membuat kemampuan berpikir rasional menurun. Akibatnya, seseorang lebih mudah mengatakan hal-hal yang kemudian disesali.



Sebelum memulai percakapan, beri diri sendiri waktu untuk menenangkan pikiran. Tarik napas perlahan, berjalan sebentar, atau menunda pembicaraan hingga kondisi emosi lebih stabil.



Dengan emosi yang terkendali, Anda akan lebih mudah memilih kata-kata yang tepat dan menghindari konflik yang tidak perlu.



2. Fokus pada Masalah, Bukan Menyerang Orangnya



Ketika emosi muncul, banyak orang tanpa sadar menyerang karakter lawan bicara.



Contohnya:



"Kamu memang selalu egois."

"Kamu tidak pernah peduli."



Kalimat seperti ini membuat lawan bicara merasa diserang sehingga lebih memilih membela diri daripada mendengarkan.



Sebaliknya, psikologi komunikasi menyarankan untuk membahas perilaku atau situasi secara spesifik.



Misalnya:



"Saya merasa kecewa ketika pesan saya tidak dibalas selama beberapa hari karena saya membutuhkan kepastian."



Pendekatan ini mengurangi kesan menyalahkan dan membuka ruang diskusi yang lebih sehat.



3. Gunakan Kalimat "Saya" daripada "Kamu"



Salah satu teknik komunikasi asertif yang banyak direkomendasikan psikolog adalah menggunakan I-Statement atau kalimat "Saya".



Contoh:



"Saya merasa khawatir ketika jadwal berubah mendadak."

"Saya merasa kurang dihargai ketika pendapat saya dipotong."



Bandingkan dengan:



"Kamu selalu bikin masalah."

"Kamu tidak pernah menghargai saya."



Kalimat "Saya" membantu menyampaikan perasaan tanpa membuat orang lain merasa dihakimi. Hal ini juga meningkatkan peluang lawan bicara untuk mendengarkan dengan lebih terbuka.



4. Dengarkan Secara Aktif



Banyak orang mengira komunikasi adalah tentang berbicara. Padahal, mendengarkan memiliki peran yang sama pentingnya.



Dalam psikologi dikenal konsep active listening, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa sibuk menyiapkan bantahan.



Cara melakukannya antara lain:



Menatap lawan bicara dengan wajar.

Tidak memotong pembicaraan.

Menganggukkan kepala sebagai tanda memahami.

Mengulang inti pembicaraan untuk memastikan tidak salah paham.



Misalnya:



"Kalau saya tidak salah menangkap, kamu merasa terbebani dengan pembagian pekerjaan, benar begitu?"



Teknik ini membuat lawan bicara merasa dihargai sehingga suasana percakapan menjadi lebih kondusif.



5. Pilih Waktu dan Tempat yang Tepat



Isi pembicaraan yang baik bisa gagal hanya karena dilakukan pada waktu yang tidak tepat.



Misalnya membahas konflik saat pasangan baru pulang kerja dalam keadaan lelah atau menegur rekan kerja di depan banyak orang.



Psikologi menunjukkan bahwa kondisi fisik seperti kelelahan, lapar, atau stres dapat memengaruhi kemampuan seseorang menerima informasi dan mengendalikan emosi.



Karena itu, pilih waktu ketika kedua belah pihak sama-sama memiliki kesempatan untuk berbicara dengan tenang dan tanpa gangguan.



6. Jangan Berasumsi, Ajukan Pertanyaan



Sering kali konflik muncul bukan karena fakta, tetapi karena asumsi.



Contohnya:



"Dia pasti sengaja mengabaikan saya."

"Dia memang tidak menghargai pekerjaan saya."



Padahal kenyataannya bisa saja berbeda.



Daripada langsung menyimpulkan, ajukan pertanyaan terbuka seperti:



"Boleh saya tahu apa yang sebenarnya terjadi?"

"Apa yang membuat situasi ini terjadi menurutmu?"



Pertanyaan terbuka memberi kesempatan bagi lawan bicara untuk menjelaskan sudut pandangnya dan mengurangi kesalahpahaman.



7. Cari Solusi Bersama, Bukan Mencari Pemenang



Tujuan percakapan yang sulit bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan menemukan solusi.



Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak sebaiknya memandang masalah sebagai sesuatu yang dihadapi bersama, bukan saling menyalahkan.



Cobalah bertanya:



"Menurutmu solusi terbaik apa?"

"Apa yang bisa kita lakukan agar hal ini tidak terulang?"



Pendekatan kolaboratif membuat kedua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah.



8. Terima Bahwa Tidak Semua Percakapan Berakhir Sempurna



Kadang-kadang, meskipun sudah berusaha berkomunikasi dengan baik, hasilnya belum sesuai harapan.



Psikologi mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan respons orang lain. Yang bisa dikendalikan hanyalah sikap, cara berbicara, dan tindakan kita sendiri.



Jika percakapan menjadi terlalu emosional, tidak ada salahnya mengambil jeda dan melanjutkan pembicaraan di lain waktu.



Memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menenangkan diri sering kali menghasilkan diskusi yang lebih produktif dibandingkan memaksakan penyelesaian saat emosi sedang tinggi.



Mengapa Keterampilan Ini Penting?



Kemampuan menghadapi percakapan yang sulit berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, hingga kepemimpinan. Orang yang mampu berkomunikasi secara asertif cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih sehat, tingkat stres yang lebih rendah, dan kemampuan menyelesaikan konflik dengan lebih efektif.



Perlu diingat bahwa komunikasi yang baik bukan berarti menghindari konflik. Sebaliknya, komunikasi yang sehat adalah keberanian membahas masalah dengan cara yang penuh empati, jujur, dan saling menghormati.



Penutup



Percakapan yang sulit memang tidak pernah terasa nyaman. Namun, menghindarinya justru sering membuat masalah menjadi lebih besar. Dengan mengelola emosi, menggunakan komunikasi yang asertif, mendengarkan secara aktif, memilih waktu yang tepat, serta berfokus pada solusi, Anda dapat mengubah percakapan yang menegangkan menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan.



