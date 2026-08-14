Destinasi Wisata Taiwan Makin Ramah Muslim, Makin Banyak Pilihan untuk Wisatawan Indonesia

Taiwan bidik pasar wisatawan Indonesia jelang musim liburan akhir tahun dan Tahun Baru. (Istimewa)
JawaPos.com – Taiwan memperkuat citra sebagai destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim. Destinasi wisata makin ramah muslim, membuat wisatawan Indonesia punya banyak pilihan.
Taiwan membidik pasar wisatawan Indonesia dengan memperkuat promosi pariwisata jelang musim liburan akhir tahun dan Tahun Baru. Salah satu peluang yang ikut didorong adalah pembukaan kembali penerbangan Surabaya-Taiwan.
Taiwan Tourism Administration membawa 16 institusi seperti maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan asosiasi pariwisata, dalam rangkaian promosi selama tujuh hari enam malam di Indonesia.
Selain merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki pertumbuhan masyarakat kelas menengah serta pasar wisata dan bisnis yang dinilai potensial bagi Taiwan.
Director General Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Surabaya David Lin mengatakan, peluang untuk menghidupkan kembali penerbangan langsung Surabaya-Taiwan masih terbuka.
”Surabaya merupakan pasar penting dengan potensi pariwisata dan bisnis yang kuat,” ujar David.
Menurut dia, Taiwan Tourism Administration akan terus bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan mitra industri untuk mendorong permintaan perjalanan dari Indonesia.
Pertumbuhan pasar diharapkan dapat membuka peluang penguatan konektivitas udara antara Taiwan dan Surabaya.
”Kami berharap seiring dengan terus berkembangnya pasar, akan ada lebih banyak peluang untuk memperkuat konektivitas udara antara Taiwan dan Surabaya di masa mendatang,” ungkap David Lin.
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