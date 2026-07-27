Liburan Keluarga Bisa Berujung Ricuh, Ini 8 Penyebab yang Perlu Dihindari

JawaPos.com - Liburan bersama keluarga umumnya menjadi momen untuk melepas penat dan mempererat hubungan. Namun, pertemuan yang melibatkan banyak anggota keluarga dengan latar belakang serta kepribadian yang berbeda juga berpotensi memunculkan gesekan.

Perbedaan cara pandang, kebiasaan, hingga harapan terhadap jalannya liburan dapat memengaruhi suasana kebersamaan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal-hal yang tampak sepele pun bisa berkembang menjadi konflik yang mengganggu kenyamanan seluruh anggota keluarga.

Karena itu, menjaga komunikasi dan saling memahami menjadi kunci agar momen liburan tetap menyenangkan. Mengutip Geediting.com, terdapat delapan faktor yang kerap menjadi pemicu kekacauan saat acara liburan keluarga dan patut diwaspadai.

Politik dan topik kontroversial Pertemuan keluarga saat hari raya mempertemukan orang dengan beragam sudut pandang dan keyakinan berbeda.

Pembicaraan tentang politik, agama, atau isu sensitif lain sering memicu ketegangan di antara anggota keluarga.

Perbedaan lokasi geografis tempat tinggal keluarga membuat perspektif mereka terhadap berbagai hal semakin beragam.

Ditambah dengan intensitas emosi yang kuat terhadap topik-topik tersebut, situasi bisa cepat berubah menjadi perdebatan sengit.

Menghindari pembahasan isu-isu ini bukan berarti membungkam pendapat, tetapi memilih waktu dan tempat yang lebih tepat.

Dendam lama yang muncul kembali Masalah yang tak terselesaikan dari masa lalu kerap muncul tiba-tiba saat berkumpul dengan keluarga besar.