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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.12 WIB

Liburan ke Kolaka? Ini 9 Tempat Wisata yang Patut Masuk Daftar Ketika Berada di Sulawesi Tenggara

tempat wisata di Kolaka yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ jcomp - Image

tempat wisata di Kolaka yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ jcomp

JawaPos.com – Wisata di Kolaka, Sulawesi Tenggara mulai dilirik sebagai tujuan liburan yang menawarkan suasana berbeda dari destinasi populer lainnya.

Sebagai wilayah dengan karakter alam kuat, wisata di Kolaka Sulawesi Tenggara relevan untuk liburan yang ingin lebih dekat dengan lingkungan alami.

Dalam konteks liburan, wisata Kolaka menghadirkan pengalaman yang tidak selalu ditemukan di kota besar.

Perkembangan wisata Kolaka menunjukkan bahwa daerah di Sulawesi Tenggara ini semakin siap menjadi pilihan liburan alternatif.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Senin (29/6), bahwa ada sembilan tempat wisata di Kolaka yang layak dijelajahi saat liburan.

1. Bendungan Ladongi

Bendungan ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu.

Selain berfungsi sebagai bagian dari sistem pengairan lahan dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat, bendungan ini kini berkembang menjadi destinasi rekreasi populer.

Banyak pengunjung berbondong bondong datang ke tempat ini untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga dan kerabat terdekat mereka.

Objek ini terkenal karena pemandangannya yang sangat indah dan harga tiket masuknya yang sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat.

Editor: Hanny Suwindari
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