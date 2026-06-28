Mau Jalan-Jalan Saat Liburan? Ini 10 Tempat Wisata di Karawang yang Bisa Jadi Pilihan

JawaPos.com – Wisata di Karawang semakin dikenal sebagai pilihan liburan yang menawarkan variasi destinasi di luar citra kawasan industri.

Sebagai daerah strategis, wisata Karawang mudah diakses dan relevan untuk kebutuhan liburan singkat.

Pilihan wisata Karawang kini berkembang dan menarik perhatian pencari referensi liburan yang praktis.

Bagi banyak orang, wisata di Karawang menjadi alternatif liburan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Minggu (28/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Karawang yang layak dijelajahi saat liburan.

1. Kampung Turis

Destinasi ini sangat cocok dikunjungi bersama rombongan teman atau anggota keluarga untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama.