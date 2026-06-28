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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 28 Juni 2026 | 22.32 WIB

Mau Jalan-Jalan Saat Liburan? Ini 10 Tempat Wisata di Karawang yang Bisa Jadi Pilihan

tempat wisata di Karawang yang layak dijelajahi saat liburan. (Freepik) - Image

tempat wisata di Karawang yang layak dijelajahi saat liburan. (Freepik)

JawaPos.com – Wisata di Karawang semakin dikenal sebagai pilihan liburan yang menawarkan variasi destinasi di luar citra kawasan industri.

Sebagai daerah strategis, wisata Karawang mudah diakses dan relevan untuk kebutuhan liburan singkat.

Pilihan wisata Karawang kini berkembang dan menarik perhatian pencari referensi liburan yang praktis.

Bagi banyak orang, wisata di Karawang menjadi alternatif liburan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada  Minggu (28/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Karawang yang layak dijelajahi saat liburan.

1. Kampung Turis

Destinasi ini sangat cocok dikunjungi bersama rombongan teman atau anggota keluarga untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama.

Kolam renang outdoor dengan air sejuk menjadi daya tarik utama yang dilengkapi dengan berbagai wahana permainan air.

Editor: Novia Tri Astuti
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