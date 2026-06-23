4 Bus Malam Jakarta-Blora yang Banyak Dipilih Perantau, Berangkat Sore dan Tiba Pagi Hari

JawaPos.com - Bagi perantau yang ingin pulang ke Blora tanpa harus kehilangan banyak waktu di perjalanan, bus malam masih menjadi salah satu pilihan transportasi favorit. Selain tarifnya relatif terjangkau, sebagian besar bus rute Jakarta-Blora berangkat pada sore hingga malam hari dan tiba di tujuan pada pagi hari, sehingga penumpang bisa langsung beraktivitas setibanya di kampung halaman.

Secara umum, perjalanan bus dari Jakarta menuju Blora membutuhkan waktu sekitar 10 jam melalui jalur Tol Trans Jawa. Waktu tempuh tersebut dapat berubah tergantung kondisi lalu lintas, cuaca, serta jumlah titik pemberhentian yang dilayani masing-masing operator bus.

Dengan jadwal keberangkatan rata-rata mulai pukul 18.00 WIB hingga 18.30 WIB, penumpang biasanya sudah tiba di wilayah Blora dan sekitarnya pada pukul 04.00 WIB hingga menjelang matahari terbit. Berikut empat bus malam Jakarta-Blora yang banyak dipilih perantau karena menawarkan jadwal perjalanan praktis dan tiba pagi hari.

1. PO Berlian Jaya PO Berlian Jaya menjadi salah satu pilihan populer bagi penumpang yang ingin langsung menuju Kota Blora. Bus ini melayani keberangkatan dari sejumlah titik di Jakarta, termasuk Terminal Tanjung Priok, Terminal Pulo Gadung, dan kawasan sekitarnya.

Bus kelas Eksekutif ini dibanderol mulai Rp 285 ribu dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 18.30 WIB. Tujuan akhirnya adalah Terminal Blora, sehingga cocok bagi penumpang yang ingin perjalanan lebih praktis tanpa banyak transit.

2. PO Agra Mas Bagi penumpang yang menuju Cepu dan wilayah sekitarnya, PO Agra Mas dapat menjadi alternatif menarik. Operator ini melayani keberangkatan dari kawasan Cijantung, Jakarta Timur.

Harga tiket kelas Eksekutif mulai Rp 320 ribu dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 18.00 WIB. Lokasi tujuan yang berada di kawasan Cepu membuat bus ini banyak dimanfaatkan oleh pekerja maupun perantau yang memiliki aktivitas di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut.

3. PO Angkasa Trans Jaya PO Angkasa Trans Jaya menawarkan pilihan yang lebih ekonomis untuk perjalanan menuju wilayah Blora bagian barat dan sekitarnya. Penumpang dapat naik dari Terminal Kalideres, Terminal Grogol, maupun Terminal Pulo Gebang.