4 Cara ke Pelabuhan Ratu dari Bogor Naik Transportasi Umum, Bus MGI hingga Kereta Jadi Pilihan Favorit

JawaPos.com - Bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Pelabuhan Ratu tanpa membawa kendaraan pribadi, ada beberapa pilihan transportasi umum yang bisa digunakan dari Bogor. Mulai dari bus langsung, kereta api, hingga kombinasi angkutan umum lokal, seluruh opsi ini menawarkan kemudahan dengan biaya yang relatif terjangkau.

Perjalanan dari Bogor menuju kawasan wisata Pantai Pelabuhan Ratu umumnya memakan waktu sekitar 3 hingga 5 jam. Lama perjalanan bergantung pada kondisi lalu lintas, terutama di jalur Sukabumi-Cikidang yang kerap padat saat akhir pekan dan musim liburan.

Lalu, apa saja pilihan transportasi umum yang bisa digunakan dari Bogor ke Pelabuhan Ratu? Berikut panduan lengkapnya.

1. Naik Bus MGI Bogor-Pelabuhan Ratu, Pilihan Paling Praktis Bus MGI menjadi moda transportasi yang paling banyak dipilih karena melayani perjalanan langsung dari Bogor ke Pelabuhan Ratu tanpa perlu berganti kendaraan.

Bus berangkat dari Terminal Baranangsiang Bogor dan langsung menuju Terminal Pelabuhan Ratu. Bus biasanya berangkat dari Terminal Baranangsiang Bogor menuju Terminal Pelabuhan Ratu dengan tarif sekitar Rp 60.000-Rp 70.000 dengan jadwal: mulai pukul 04.30 hingga sekitar 21.00 WIB.

Keunggulan utama bus MGI adalah kemudahan perjalanan karena penumpang tidak perlu berpindah kendaraan hingga tiba di tujuan.

2. Naik Kereta Pangrango dan Sambung Angkot dari Sukabumi Pilihan lain yang cukup nyaman adalah menggunakan Kereta Api Pangrango dari Bogor menuju Sukabumi, kemudian melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum menuju Pelabuhan Ratu.

Kereta Pangrango berangkat dari Stasiun Bogor Paledang dan berhenti di Stasiun Sukabumi.

Setelah tiba, wisatawan dapat berjalan menuju area angkutan umum di sekitar stasiun atau Pasar Sukabumi untuk melanjutkan perjalanan menggunakan angkot menuju Lembursitu atau Cikembar, lalu berganti kendaraan menuju Terminal Pelabuhan Ratu.