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Ryandi Zahdomo
Selasa, 14 Juli 2026 | 22.44 WIB

Imbas Pembongkaran JPO Tendean Jakarta Selatan, Ini Rute Alternatif yang Disiapkan Dishub

Sebuah truk pengangkut alat berat (crane) menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7). (Istimewa) - Image

Sebuah truk pengangkut alat berat (crane) menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7). (Istimewa)

JawaPos.com - Arus lalu lintas di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, mengalami penyesuaian signifikan mulai Selasa (14/7) siang. Langkah ini diambil menyusul adanya proses pembongkaran darurat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di area tersebut yang mengalami kerusakan fatal akibat tertabrak truk pengangkut crane.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mulai mengeksekusi pembongkaran struktur JPO yang rusak sejak pukul 12.00 WIB hingga selesai. Guna mengantisipasi kemacetan parah dan menjamin keselamatan pengguna jalan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta langsung memberlakukan skema rekayasa lalu lintas di sejumlah titik krusial.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu menjelaskan, koordinasi di lapangan telah dilakukan secara matang bersama pihak kepolisian guna meminimalkan hambatan bagi para pengendara.

"Bersama Kepolisian, kami telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang terdampak. Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan, memanfaatkan jalur alternatif, serta mengikuti arahan petugas di lapangan agar proses pembongkaran dapat berlangsung dengan aman," ujar Bernad, Selasa (14/7).

Daftar Lengkap Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Tendean

Bagi Anda yang biasa melintasi area Jakarta Selatan, berikut adalah rincian pengalihan arus lalu lintas yang diberlakukan selama proses pembongkaran berlangsung:

- Dari Arah Selatan Menuju Barat:
Arus kendaraan dialihkan melalui Underpass Kuningan – Jalan Terusan HR Rasuna Said – Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Senopati – Jalan Suryo. Pengendara juga bisa memilih jalur alternatif melalui Jalan Duren Bangka – Jalan Kemang Utara – Jalan Bangka dan seterusnya.

- Dari Arah Utara Menuju Barat:
Perjalanan dialihkan melewati Jalan Terusan HR Rasuna Said, kemudian melakukan putar balik menuju Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Senopati – Jalan Suryo.

- Dari Arah Timur Menuju Barat:
Pengendara diarahkan melewati Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Senopati – Jalan Suryo. Jalur alternatif lainnya adalah melalui Jalan Mampang Prapatan – Jalan Duren Bangka – Jalan Kemang Utara – Jalan Bangka dan seterusnya.

- Dari Arah Barat (Jalan Wijaya I dan Jalan Suryo) Menuju Timur:
Arus kendaraan dialihkan melintasi Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Pattimura – Jalan Jenderal Sudirman – Kupingan Semanggi – Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Editor: Sabik Aji Taufan
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