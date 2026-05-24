15 Rekomendasi Angkringan dan Kuliner Kaki Lima di Sekitar Malioboro Jogja, Cocok untuk Ngobrol Santai, Harga Murah, Pilihan Menu Melimpah!

JawaPos.com - Malioboro tidak hanya menjadi ikon wisata paling populer di Yogyakarta, tetapi juga surga kuliner angkringan dan kaki lima yang selalu ramai diburu wisatawan.

Saat sore hingga malam tiba, kawasan Malioboro hingga wilayah Kraton Jogja bak disulap menjadi pusat wisata kuliner dengan deretan angkringan, lesehan, hingga warung legendaris yang menawarkan aneka menu menggoda dengan harga ramah di kantong.

Mulai dari nasi kucing, sate-satean, gudeg, kopi jos, hingga oseng mercon super pedas, semuanya bisa dinikmati sambil menikmati suasana khas Jogja yang hangat dan santai.

Daya tarik kuliner kaki lima dan angkringan di sekitar Malioboro bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman nongkrong yang nyaman dan penuh suasana akrab.

Banyak tempat makan di kawasan ini menjadi langganan wisatawan, mahasiswa, hingga para influencer karena cocok untuk ngobrol santai bersama teman maupun keluarga.

Selain pilihan menu yang beragam dan porsinya melimpah, harga yang murah membuat wisata kuliner di Malioboro terasa makin menyenangkan.

Beberapa kuliner kaki lima di sekitar Malioboro bahkan sudah melegenda dan tetap bertahan puluhan tahun karena cita rasanya yang konsisten.

Ada yang terkenal dengan kopi jos arang panasnya, ada pula yang selalu dipadati pembeli karena gudeg dan lumpianya yang autentik. Kawasan Malioboro memang menawarkan pengalaman kuliner yang sulit ditemukan di tempat lain.

Berikut rekomendasi kuliner kaki lima populer di sekitar Malioboro Jogja yang cocok untuk kulineran malam dan nongkrong santai dikutip ulasan rekomendasi Google Mpas.