 5 Kendaraan Umum ke Pakuwon Mall Jogja dari Malioboro: Murah dan Praktis untuk Wisatawan

JawaPos.com - Pakuwon Mall Jogja menjadi salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling ramai di Yogyakarta.

Bagi wisatawan yang menginap di kawasan Malioboro, menuju mal yang berada di kawasan Ring Road Utara ini ternyata cukup mudah dan tidak harus menggunakan kendaraan pribadi.

Pilihan transportasi umum dari Malioboro ke Pakuwon Mall Jogja tersedia mulai dari Bus Trans Jogja hingga layanan transportasi online. Tarifnya pun relatif terjangkau, bahkan ada yang hanya Rp 3.500 untuk sekali perjalanan.

Berikut lima pilihan kendaraan umum menuju Pakuwon Mall Jogja dari Malioboro dan sekitarnya yang bisa menjadi referensi saat berlibur di Yogyakarta.

1. Trans Jogja Jalur 1A, Pilihan Paling Ekonomis dari Malioboro Bagi wisatawan yang ingin berhemat, Trans Jogja Jalur 1A menjadi pilihan paling populer. Bus ini dapat dinaiki dari halte-halte yang berada di sepanjang Jalan Malioboro.

Rute yang dapat dipilih adalah naik Jalur 1A dari Halte Malioboro, kemudian transit di Halte Kridosono dan melanjutkan perjalanan menggunakan Jalur 5A hingga turun di Halte Pakuwon Mall.