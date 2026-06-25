 5 Kendaraan Umum ke Pakuwon Mall Jogja dari Malioboro: Murah dan Praktis untuk Wisatawan

Ilustrasi Jalan Malioboro di Kota Yogyakarta. (Pinterest/ Rahmawati Umasugi)
JawaPos.com - Pakuwon Mall Jogja menjadi salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling ramai di Yogyakarta.
Bagi wisatawan yang menginap di kawasan Malioboro, menuju mal yang berada di kawasan Ring Road Utara ini ternyata cukup mudah dan tidak harus menggunakan kendaraan pribadi.
Pilihan transportasi umum dari Malioboro ke Pakuwon Mall Jogja tersedia mulai dari Bus Trans Jogja hingga layanan transportasi online. Tarifnya pun relatif terjangkau, bahkan ada yang hanya Rp 3.500 untuk sekali perjalanan.
Berikut lima pilihan kendaraan umum menuju Pakuwon Mall Jogja dari Malioboro dan sekitarnya yang bisa menjadi referensi saat berlibur di Yogyakarta.
Bagi wisatawan yang ingin berhemat, Trans Jogja Jalur 1A menjadi pilihan paling populer. Bus ini dapat dinaiki dari halte-halte yang berada di sepanjang Jalan Malioboro.
Rute yang dapat dipilih adalah naik Jalur 1A dari Halte Malioboro, kemudian transit di Halte Kridosono dan melanjutkan perjalanan menggunakan Jalur 5A hingga turun di Halte Pakuwon Mall.
Alternatif lainnya, penumpang bisa transit di Halte Bandara Adisutjipto dan berganti ke Jalur 3A yang juga melayani rute menuju Pakuwon Mall. Tarifnya hanya Rp 3.500 per perjalanan dengan fasilitas transit tanpa biaya tambahan selama penumpang tidak keluar dari area halte.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama