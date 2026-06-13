5 Cafe Estetik di Hutan Pinus Bandung yang Sejuk dan Instagramable, Cocok untuk Liburan di Akhir Pekan

Ilustrasi cafe estetik di hutan pinus Bandung (Instagram @adrian_ps) JawaPos.com - Bandung memang tidak pernah kehabisan destinasi menarik untuk dikunjungi.

Selain terkenal dengan wisata alam dan kulinernya, Kota Kembang juga memiliki banyak kafe bernuansa hutan pinus yang menawarkan udara sejuk, pemandangan hijau, serta suasana nyaman untuk bersantai.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat nongkrong estetik di Bandung, beberapa kafe yang dirangkum dari kanal YouTube 10 Best Id berikut wajib masuk dalam daftar kunjungan saat liburan.

1. Warung Kopi Gunung

Warung Kopi Gunung menjadi salah satu tempat favorit untuk menikmati suasana alam yang tenang di kawasan Lembang.

Kafe ini dikelilingi pepohonan pinus yang rindang dengan konsep bangunan kaca yang membuat pengunjung bisa menikmati panorama hijau dari berbagai sudut.

Salah satu menu yang banyak dipesan adalah tempe mendoan hangat dengan tekstur renyah di luar dan gurih di dalam. Sajian ini semakin nikmat saat disantap bersama saus kecap pedas manis.

Berlokasi di Jalan Raya Tangkuban Parahu, Bandung Barat, Warung Kopi Gunung buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.00 WIB. Harga menu yang ditawarkan dibanderol mulai Rp50.000 per orang.

2. Lapinea Coffee and Resto

Jika mencari tempat nongkrong Instagramable di Bandung, Lapinea Coffee and Resto bisa menjadi pilihan tepat.

Kafe ini memiliki area outdoor yang langsung menghadap hamparan hutan pinus dengan lanskap tertata rapi dan suasana yang menenangkan.

Tidak hanya area luar ruangan yang menarik, bagian dalam kafe juga mengusung konsep rumah kaca yang dipadukan dengan furnitur rotan serta dekorasi bunga segar yang mempercantik ruangan.

Selain menu makanan utama, Lapinea juga menawarkan beragam pastry dan dessert seperti croissant, cromboloni, hingga croffle yang cocok dinikmati bersama secangkir kopi hangat.