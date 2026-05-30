9 Cafe Terpopuler di Bandung dengan Konsep Unik dan Interior yang Estetik, Bikin Pengunjung Betah Berlama-lama! 

JawaPos.Com - Bandung selalu menjadi salah satu kota favorit untuk menikmati suasana santai, terutama saat malam hari.

Udara yang relatif sejuk, suasana kota yang hidup, serta banyaknya pilihan tempat nongkrong membuat Bandung tidak pernah kehilangan daya tariknya sebagai destinasi kuliner dan wisata malam.

Tidak hanya menawarkan makanan dan minuman yang beragam, berbagai cafe di Bandung juga menghadirkan konsep yang semakin kreatif sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi setiap pengunjung.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan cafe di Bandung terus mengalami peningkatan.

Banyak tempat menghadirkan desain interior yang unik, area outdoor yang nyaman, hingga konsep tematik yang membuat pengunjung merasa betah berlama-lama.

Beberapa cafe bahkan menjadi destinasi wisata tersendiri karena memiliki suasana yang tidak mudah ditemukan di tempat lain.

Bagi sebagian orang, cafe bukan lagi sekadar tempat menikmati kopi. Cafe kini menjadi ruang untuk berkumpul bersama teman, menikmati quality time bersama pasangan, bekerja secara remote, hingga mencari suasana baru setelah menjalani aktivitas yang padat.

Karena itulah, cafe dengan konsep unik selalu memiliki daya tarik tersendiri, terutama ketika dipadukan dengan suasana malam Bandung yang hangat dan penuh warna.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan cafe terpopuler di Bandung yang memiliki konsep menarik untuk menemani malam yang lebih berkesan.

1. Sudut Pandang Bandung

Sudut Pandang menjadi salah satu cafe paling populer di Bandung yang menawarkan pengalaman bersantai dengan konsep yang berbeda dari kebanyakan tempat nongkrong lainnya.

Berlokasi di kawasan perbukitan Lembang, cafe ini memadukan area kuliner, instalasi seni modern, pertunjukan visual interaktif, dan panorama alam yang memanjakan mata.

Karena berada di dataran tinggi, pengunjung juga dapat menikmati udara sejuk khas Bandung yang membuat suasana semakin nyaman.

Daya tarik utama Sudut Pandang terletak pada pengalaman visual yang dihadirkan.