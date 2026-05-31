Potato Omelette Keju ala Cafe, Sarapan Simpel yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau lagi punya stok kentang, telur, dan sedikit isian di kulkas, resep potato omelette ini wajib banget dicoba. Menu satu ini cocok untuk sarapan karena praktis, mengenyangkan, tapi tetap terasa spesial seperti menu brunch di cafe. Tekstur kentangnya renyah di luar namun lembut di dalam, dipadukan dengan telur gurih dan lelehan keju yang bikin setiap gigitan makin nikmat.



Yang menarik dari resep ini adalah cara membuatnya super mudah dan tidak membutuhkan banyak bahan. Kentang cukup diiris tipis menggunakan peeler agar cepat matang dan menghasilkan tekstur seperti hashbrown tipis. Setelah itu tinggal dipadukan dengan telur dan isian favorit seperti smoked beef dan keju leleh.



Untuk hasil terbaik, gunakan api sedang supaya kentang matang merata dan tidak cepat gosong. Saat membalik omelette, lakukan perlahan menggunakan spatula lebar agar bentuknya tetap cantik dan tidak hancur. Jika ingin lebih creamy, kamu juga bisa menambahkan sedikit susu ke dalam telur sebelum dimasak.



Bahan-Bahan

1 buah kentang ukuran sedang

2-3 butir telur

1/3 sdt garam

1/3 sdt merica

5 lembar smoked beef

50 gram keju quick melt atau mozzarella



Cara Membuat

1. Kupas kentang lalu iris tipis memanjang menggunakan peeler langsung ke atas pan atau wajan anti lengket.

2. Ratakan kentang hingga membentuk lapisan tipis seperti pancake.

3. Masak dengan api sedang sekitar 5-7 menit sampai bagian bawah mulai kecokelatan.

4. Kocok telur bersama garam dan merica, lalu tuang di atas kentang. Ratakan agar menutupi seluruh permukaan.

5. Balik omelette perlahan menggunakan spatula.

6. Tambahkan smoked beef dan keju di salah satu sisi omelette.

7. Lipat omelette menjadi setengah lingkaran.

8. Masak sebentar sampai keju meleleh sempurna, lalu angkat dan sajikan hangat.



Potato omelette ini paling enak disantap saat masih panas karena kejunya masih lumer. Cocok dipadukan dengan saus sambal, mayones, atau saus tomat agar rasanya makin lengkap. Kalau ingin versi lebih sehat, smoked beef bisa diganti dengan jamur tumis, ayam suwir, atau tambahan sayuran seperti bayam dan paprika.



Selain jadi menu sarapan, resep ini juga cocok untuk bekal sekolah maupun camilan sore. Bahannya sederhana, prosesnya cepat, tetapi tampilannya tetap menarik dan menggugah selera. Tidak heran kalau menu seperti ini sering muncul di cafe brunch karena memang mudah disukai banyak orang.