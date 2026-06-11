7 Bus Surabaya-Bojonegoro-Padangan yang Masih Beroperasi Rutin, Jadi Pilihan Transportasi Langsung ke Wilayah Barat Jatim

Ilustrasi PO Bus Jaya Utama. (Facebook Jaya Utama Indo)
JawaPos.com - Mencari bus langsung dari Surabaya ke Bojonegoro, Padangan, hingga Cepu masih relatif mudah karena sejumlah perusahaan otobus (PO) tetap melayani koridor ini setiap hari. Rute tersebut menjadi salah satu jalur transportasi darat penting yang menghubungkan Surabaya dengan kawasan barat Jawa Timur dan perbatasan Jawa Tengah.
Bus-bus ini umumnya berangkat dari Terminal Purabaya atau Bungurasih dan melintasi jalur utama Pantura melalui Gresik, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Padangan, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Cepu.
Bagi penumpang yang ingin bepergian ke Bojonegoro atau Padangan tanpa harus transit berkali-kali, layanan bus antarkota ini masih menjadi salah satu opsi transportasi paling praktis dan terjangkau.
Daftar Bus Surabaya-Bojonegoro-Padangan yang Beroperasi Rutin
Berikut beberapa operator bus yang melayani rute Surabaya menuju Bojonegoro, Padangan, dan sebagian hingga Cepu.
1. PO Jaya Utama
PO Jaya Utama menjadi salah satu operator yang cukup dikenal di jalur Surabaya-Cepu.
Dengan layanan kelas Patas dan Ekonomi, rute yang dilewati adalah Surabaya – Babat – Bojonegoro – Padangan – Cepu.
Keberangkatan biasanya mulai sekitar pukul 05.00 WIB dengan jadwal reguler sepanjang hari. Titik keberangkatan mulai dari Terminal Bungurasih dan Terminal Tambak Osowilangun.
2. PO Sinar Jaya
PO Sinar Jaya juga melayani perjalanan menuju Bojonegoro melalui jalur Pantura.
Rute yang dilewati adalah Surabaya – Gresik – Lamongan – Bojonegoro dan tersedia keberangkatan pagi, siang, hingga sore hari.
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