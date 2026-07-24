13 Tahun Beroperasi, Sudah Layanani  Lebih dari 70 Kota di Indonesia

JawaPos.com - Persaingan layanan transportasi online terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mobilitas yang praktis, aman, dan terjangkau.

Di tengah dinamika tersebut, berbagai platform berlomba menghadirkan layanan yang mampu memberi manfaat bagi pengemudi maupun penumpang.

"Perayaan 13 tahun ini merupakan pencapaian yang kami raih berkat kepercayaan pelanggan dan dedikasi para pengemudi," ujar Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo.

Menurut dia, sejak hadir di Indonesia pada 2019, perusahaan terus menghadirkan layanan yang mengedepankan kesejahteraan pengemudi serta keamanan dan kenyamanan pelanggan. "Ke depan, kami akan terus berinovasi agar semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan inDrive," tambahnya.

Platform ride-hailing global yang kini beroperasi di lebih dari 1.200 kota di 48 negara tersebut merayakan perjalanan 13 tahun dengan terus menghadirkan layanan mobilitas yang lebih adil, transparan, serta memberikan nilai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistemnya.

Perusahaan memulai perjalanannya dari sebuah gagasan sederhana untuk menghadirkan alternatif layanan transportasi yang memberi ruang lebih besar bagi pengemudi dan pelanggan.

Kini, inDrive telah berkembang menjadi salah satu platform mobilitas global yang melayani jutaan pengguna setiap hari.

Di Indonesia, layanan inDrive pertama kali hadir di Kota Medan pada 2019. Setelah itu, ekspansinya terus berlanjut hingga kini menjangkau lebih dari 70 kota di berbagai wilayah Indonesia.