Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.13 WIB

13 Tahun Beroperasi, Sudah Layanani  Lebih dari 70 Kota di Indonesia

Ilustrasi layanan transportasi online di Indonesia. (Istimewa) - Image

Ilustrasi layanan transportasi online di Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Persaingan layanan transportasi online terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mobilitas yang praktis, aman, dan terjangkau.

Di tengah dinamika tersebut, berbagai platform berlomba menghadirkan layanan yang mampu memberi manfaat bagi pengemudi maupun penumpang.

"Perayaan 13 tahun ini merupakan pencapaian yang kami raih berkat kepercayaan pelanggan dan dedikasi para pengemudi," ujar Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo.

Menurut dia, sejak hadir di Indonesia pada 2019, perusahaan terus menghadirkan layanan yang mengedepankan kesejahteraan pengemudi serta keamanan dan kenyamanan pelanggan. "Ke depan, kami akan terus berinovasi agar semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan inDrive," tambahnya.

Platform ride-hailing global yang kini beroperasi di lebih dari 1.200 kota di 48 negara tersebut merayakan perjalanan 13 tahun dengan terus menghadirkan layanan mobilitas yang lebih adil, transparan, serta memberikan nilai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistemnya.

Perusahaan memulai perjalanannya dari sebuah gagasan sederhana untuk menghadirkan alternatif layanan transportasi yang memberi ruang lebih besar bagi pengemudi dan pelanggan.

Kini, inDrive telah berkembang menjadi salah satu platform mobilitas global yang melayani jutaan pengguna setiap hari.

Di Indonesia, layanan inDrive pertama kali hadir di Kota Medan pada 2019. Setelah itu, ekspansinya terus berlanjut hingga kini menjangkau lebih dari 70 kota di berbagai wilayah Indonesia.

Perusahaan juga mengembangkan model layanan yang memberikan keleluasaan bagi pengemudi dalam memilih perjalanan yang diinginkan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Perpres 27/2026: Mengapa Driver Taksi Online Merasa Dianaktirikan? - Image
Nasional

Perpres 27/2026: Mengapa Driver Taksi Online Merasa Dianaktirikan?

Senin, 6 Juli 2026 | 18.00 WIB

5 Cara ke Bandung dari Jakarta, Mulai Whoosh, Kereta, Shuttle, Bus, yang Praktis dan Hemat - Image
Travelling

5 Cara ke Bandung dari Jakarta, Mulai Whoosh, Kereta, Shuttle, Bus, yang Praktis dan Hemat

Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.54 WIB

4 Bus Makassar-Pare Pare yang Bisa Jadi Pilihan, Tarif Mulai Rp 136 Ribu, Simak Jadwal dan Titik Naiknya - Image
Travelling

4 Bus Makassar-Pare Pare yang Bisa Jadi Pilihan, Tarif Mulai Rp 136 Ribu, Simak Jadwal dan Titik Naiknya

Jumat, 3 Juli 2026 | 21.03 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore