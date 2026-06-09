6 Mall Bogor dengan Suasana Tenang yang Sering Dipilih untuk Healing Sendirian

Mall menjadi tempat bersosialisasi, hiburan dan mencari pengalaman seperti yang dilansir oleh International Council of Shopping Centers, Rabu (7/5).
JawaPos.com - Di tengah padatnya rutinitas, beberapa orang memilih menghabiskan waktu sendirian.
Terutama mall dengan fasilitas lengkap hanya sekedar berjalan santai, menikmati kopi atau mencari suasana baru.
Beberapa mall Bogor memiliki atmosfer relatif tenang, area duduk yang nyaman dan pilihan kuliner yang beragam.
Mall menjadi tempat bersosialisasi, hiburan dan mencari pengalaman seperti yang dilansir oleh International Council of Shopping Centers, Rabu (7/5).
Simak 6 mall di Bogor yang memiliki suasana tenang dan sering dipilih untuk healing sendirian
Botani square mall Bogor
Botani square mall Bogor terletak di Jalan Pajajaran Nomor 40, Tugu Kujang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
Mall ini memiliki lokasi yang strategis dan bersebelahan dengan terminal Baranangsiang serta kampus IPB.
Tersedia fasilitas dalam mall jika ingin lebih tenang seperti membaca buku dan cafe dengan konsep sunyi.
Botani square mall memiliki lokasi strategis dekat kebun raya Bogor seperti yang dilansir oleh Tripadvisor, Senin (9/6).
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