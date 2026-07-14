Silaturahmi ke Kodim 0621, Kapolres Bogor Tegaskan Komitmen TNI-Polri Jaga Stabilitas Wilayah

JawaPos.com - Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto memperkuat sinergi dengan TNI melalui kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0621/Kabupaten Bogor di Cibinong, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah di daerah.

Kunjungan ini juga menjadi momentum mempertegas komitmen TNI dan Polri untuk terus bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Selain menjaga situasi tetap kondusif, kedua institusi sepakat mendukung percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kapolres Bogor datang bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Bogor. Rombongan disambut langsung oleh Komandan Kodim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf. Rizal Dwijayanto beserta jajaran perwira staf.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua pimpinan membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi di tingkat kewilayahan.

Kapolres Bogor menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan Polri menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tantangan yang terus berkembang membutuhkan kolaborasi yang semakin erat antara kedua institusi.

Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung implementasi berbagai program prioritas Presiden di tingkat daerah. Dengan pengawalan yang baik, pelaksanaan program pemerintah diharapkan berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Dalam pertemuan itu, salah satu fokus pembahasan adalah dukungan terhadap program swasembada pangan. TNI dan Polri berkomitmen mengawal berbagai upaya penguatan ketahanan pangan yang sedang dijalankan pemerintah hingga ke tingkat desa.

Selain itu, kedua institusi juga membahas langkah bersama dalam menjaga iklim perekonomian daerah. Situasi keamanan yang kondusif dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mendorong investasi tetap berkembang.

Kapolres dan Dandim sepakat meningkatkan koordinasi dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu stabilitas wilayah.