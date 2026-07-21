Polres Bogor Sita Liquid Vape Berisi Narkotika dan Happy Water, Satu Pengedar di Gunung Putri Dibekuk

JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bogor membongkar modus baru peredaran narkotika yang dikemas dalam bentuk liquid vape dan Happy Water. Seorang pria berinisial EJ ditangkap saat diduga hendak melakukan transaksi narkoba di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Penangkapan dilakukan pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 21.30 WIB di kawasan Perumahan Griya Bukit Jaya, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri. Polisi menyebut pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi peredaran narkotika dengan kemasan yang semakin sulit dikenali.

Saat penangkapan, petugas menggeledah mobil Daihatsu Feroza abu-abu yang digunakan tersangka. Dari dalam kendaraan itu, polisi menemukan puluhan cartridge vape yang diduga mengandung narkotika jenis Etomidate.

Selain itu, petugas juga menyita puluhan bungkus Happy Water yang diduga siap diedarkan. Kedua jenis barang tersebut dikemas menyerupai produk yang umum digunakan masyarakat sehingga berpotensi mengelabui calon pengguna.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 50 cartridge berisi Etomidate dan 70 bungkus Happy Water. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tersangka telah menjalankan aktivitas tersebut selama sekitar dua bulan. Wilayah peredarannya meliputi Bekasi, Citeureup, hingga Gunung Putri.

Polisi juga mengungkap setiap cartridge berisi Etomidate dijual dengan harga antara Rp4 juta hingga Rp6 juta. Satu cartridge disebut dapat digunakan hingga sekitar 40 kali hisapan.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan sistem transaksi cash on delivery (COD). Ia berpindah-pindah lokasi menggunakan mobilnya untuk menghindari pemantauan aparat.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai bentuk baru penyamaran narkotika. Menurutnya, pelaku kini memanfaatkan kemasan yang menyerupai produk sehari-hari, seperti cairan rokok elektronik maupun minuman kemasan.