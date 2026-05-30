4 Destinasi Air Terjun dan Air Panas di Pulau Bawean Gresik, Buat Liburan yang Tenang

JawaPos.com – Pulau Bawean di Kabupaten Gresik menyimpan kekayaan alam yang jauh melampaui keindahan pantainya yang sudah terkenal.

Di pulau ini terdapat beberapa sumber air panas alami dan air terjun yang masih sangat asri dan belum banyak diketahui wisatawan luar.

Dari pemandian air panas berkhasiat hingga air terjun tertinggi di pulau, semuanya menawarkan pengalaman alam yang menyegarkan dan tak terlupakan.

Dilansir dari laman Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik pada Sabtu (30/5), berikut empat rekomendasi tempat wisata air terjun dan air panas buat liburan di Pulau Bawean Gresik.

1. Air panas Kepuh Legundi

Pemandian air panas ini berlokasi di Desa Kepuhlegundi, Kecamatan Tambak, sekitar 17 kilometer atau 32 menit ke arah timur dari Alun-alun Sangkapura dengan kondisi jalan yang baik dan bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Di dalam kawasan ini terdapat tiga kolam air panas dengan tingkat kepanasan yang berbeda-beda, sehingga pengunjung bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing.

Air panas di sini mengandung gas fumaroles dan kadar sulfur yang tergolong tinggi, yang dipercaya bermanfaat untuk relaksasi, menghilangkan rasa lelah, dan mengurangi kadar darah kotor dalam tubuh.

Selain sebagai destinasi wisata, tempat ini juga sering dijadikan alternatif pengobatan tradisional untuk penyakit kulit dan rematik berkat kandungan mineralnya yang tinggi.