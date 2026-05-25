Buntut Dua WNA Austria Tewas di Jembatan Air Terjun Cunca Wulang, Dinas Pariwisata Manggarai Barat Bakal Diperiksa Polisi

Personel Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Maumere, Kabupaten Sikka, NTT mengevakuasi jenazah dua warga negara asing asal Austria yang dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari Jembatan Gantung Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Minggu. (Antara).
JawaPos.com - Polres Manggarai Barat mengusut tewasnya dua warga negara asing (WNA) asal Austria di destinasi wisata Air Terjun Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat. Pasangan suami istri tersebut meregang nyawa setelah terjatuh dari jembatan gantung yang rapuh pada Minggu (24/5).
Pihak kepolisian kini fokus mendalami adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan fasilitas di objek wisata populer tersebut.
"Begitu menerima laporan, personel piket fungsi bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Manggarai Barat langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan area, memasang garis polisi, serta mengevakuasi korban ke RSUD Komodo guna pemeriksaan visum," ujar Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang dalam keterangannya, Senin (25/5).
Korban diketahui berinisial J, 54, dan A, 56. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), pasutri turis asing ini ditemukan meninggal dunia di atas batu tepat di bawah jembatan gantung berketinggian 10 meter.
Penyebab jatuhnya korban diduga kuat karena kondisi infrastruktur yang tidak layak. Polisi menemukan bagian papan jembatan yang patah hingga menyisakan lubang sepanjang 1,20 meter. Selain itu, keseluruhan konstruksi jembatan gantung tersebut memang sudah rapuh.
Hingga saat ini, penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat telah memeriksa sedikitnya lima orang saksi. Mereka yang diperiksa mulai dari sopir, tour guide lokal, petugas pos jaga, kepala desa, hingga personel kepolisian yang pertama kali menerima laporan.
"Hasil pemeriksaan sementara mengungkap adanya kondisi jembatan yang sebagian papan sudah goyang dan terangkat. Selain itu, tidak terdapat SOP tertulis terkait pengecekan rutin jembatan maupun sistem keselamatan wisata yang memadai," jelas AKBP Christian Kadang.
Sebelum insiden maut terjadi, pemandu wisata lokal sebenarnya sempat mengingatkan kedua korban bahwa jalur treking menuju lokasi cukup licin. Nahas, saat pasutri asal Austria ini melintasi jembatan gantung, papan yang dipijak jebol dan membuat keduanya terhempas ke dasar kali.
Penyelidikan polisi juga mengungkap fakta mengejutkan lainnya terkait manajemen keselamatan di Air Terjun Cunca Wulang. Di lokasi tersebut, polisi tidak menemukan adanya rambu peringatan dini mengenai kerusakan jembatan.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik