18 Spot Kolam Renang di Surabaya yang Sering Jadi Pilihan Liburan Anak Sekolah

JawaPos.com – Surabaya memiliki banyak pilihan kolam renang yang cocok untuk berbagai kebutuhan, dari olahraga serius hingga sekadar rekreasi keluarga bareng anak saat liburan.

Berbagai fasilitas kolam renang tersedia di kota ini, mulai dari arena semi-profesional, waterpark dengan kolam arus, hingga kolam renang outdoor di rooftop hotel berbintang.

Harganya pun sangat bervariasi, dari tiket masuk Rp10.000 yang sangat terjangkau hingga fasilitas premium hotel bintang lima yang mewah.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Jumat (29/5), berikut 18 rekomendasi spot kolam renang buat liburan di Surabaya.

1. Atlas Sport Center

Atlas Sport Center di Jalan Dharma Husada Indah Barat III No.64-66, Mojo, Gubeng, buka dari pagi hingga pukul 21.00 WIB dan menyediakan kolam renang dengan kedalaman bervariasi mulai dari 20 sentimeter hingga 7 meter.

Tersedia pilihan kolam indoor, outdoor, dan kolam khusus anak dilengkapi seluncuran, dengan tiket masuk mulai Rp45.000 hari biasa dan Rp55.000 di akhir pekan, ditambah jaminan kartu Rp20.000 yang bisa dikembalikan.

2. Kolam Renang Bukit Mas

Kolam Renang Bukit Mas menyediakan kolam untuk orang dewasa dan anak-anak dalam suasana teduh dan asri yang dikelilingi bangunan bergaya kolonial yang unik.