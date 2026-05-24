9 Spot Kolam Renang Paling Segar di Gresik, Liburan Seru Main Air Bikin Weekend Tak Terasa Berakhir

JawaPos.com – Gresik ternyata menyimpan banyak pilihan kolam renang segar yang cocok untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga dan teman.

Dari waterpark modern dengan berbagai wahana air hingga kolam renang klasik yang legendaris, semuanya tersedia dengan harga tiket yang sangat terjangkau.

Setiap destinasi wisata air di kawasan ini menawarkan suasana dan fasilitas yang berbeda, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera pengunjung.

Dilansir dari laman Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik dan GoTravelly pada Minggu (24/5), berikut sembilan rekomendasi tempat kolam renang paling segar buat liburan di Gresik.

1. Kolam Renang Tirta Gresik

Berlokasi di Jalan RA Kartini Gang 1, Tlogopatut, Kecamatan Gresik, kolam renang legendaris dan populer ini menawarkan area yang luas dengan beberapa pilihan kolam khusus anak-anak maupun dewasa.

Selain ramai dikunjungi wisatawan, kolam renang ini juga digunakan sebagai tempat berlatih para atlet renang secara rutin.

Fasilitas yang tersedia meliputi tempat beristirahat, kantin, dan ruang bilas yang bersih dengan harga tiket masuk Rp25.000 per orang.

2. Dynasty Water Park