13 Spot Kolam Renang Paling Segar di Sidoarjo, Liburan Seru Bareng Keluarga Main Air di Cuaca Panas

JawaPos.com – Sidoarjo menawarkan banyak pilihan kolam renang yang cocok untuk mengisi agenda liburan bersama keluarga maupun rekan.

Dari waterpark dengan wahana lengkap hingga kolam renang sederhana bersuasana asri, semuanya tersedia dengan harga tiket yang sangat terjangkau.

Setiap destinasi wisata kolam renang di kawasan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dari berbagai usia dan preferensi.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Minggu (24/5), berikut 13 rekomendasi kolam renang paling segar cocok buat liburan di Sidoarjo.

1. Kolam Renang KTG Tanggulangin

Berlokasi di Jalan KH Mashum Achmad No.59, Ketegan, Randegan, Kecamatan Tanggulangin, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket masuk Rp25.000, kolam renang berdesain unik menyerupai aliran sungai ini sangat populer di kawasan setempat.

Tersedia perosotan, family slide, ember tumpah, dan patung jamur untuk anak-anak, dengan kolam yang terbagi berdasarkan usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.