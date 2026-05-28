Pramugari Positif Alkohol, Penerbangan JAL ke Tokyo Tertunda 40 Menit

Japan Airlines Co. Managing Executive Officer Yukio Nakagawa (tengah) saat meminta maaf di Kementerian Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata di Tokyo, Rabu (27/5). (Kyodo)
JawaPos.com – Japan Airlines (JAL) kembali terseret kasus terkait alkohol setelah seorang awak kabin positif alkohol sebelum penerbangan. Insiden itu membuat penerbangan dari Hiroshima menuju Tokyo tertunda sekitar 40 menit.
Seperti dilansir Kyodo, Kamis (28/5), penerbangan tujuan Bandara Haneda tersebut awalnya dijadwalkan berangkat pukul 07.40 pagi pada Sabtu lalu. Pesawat baru lepas landas pukul 08.22 dengan membawa 186 penumpang.
JAL mengatakan awak kabin tersebut minum alkohol bersama rekannya pada malam sebelumnya. Jumlah alkohol yang dikonsumsi disebut melampaui batas aturan perusahaan.
Rekan awak kabin itu juga dijadwalkan bekerja di penerbangan yang sama. Namun, ia lebih dulu melapor ke perusahaan sehingga langsung dicopot dari jadwal tugas.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal alkohol yang menimpa maskapai tersebut dalam beberapa tahun terakhir. JAL sebelumnya juga beberapa kali mendapat sorotan akibat kru penerbangan yang melanggar aturan konsumsi alkohol.
Pada 2024, seorang kapten dan kopilot JAL diketahui berusaha menutupi konsumsi alkohol berlebih sebelum penerbangan dari Melbourne, Australia, menuju Narita, Tokyo. Insiden itu sempat memicu kritik besar terhadap standar pengawasan maskapai.
Masih pada tahun yang sama, penerbangan dari Honolulu ke Jepang juga tertunda lebih dari 18 jam setelah pilot terdeteksi mengonsumsi alkohol. Dua penerbangan lain ikut terdampak.
Dalam pernyataan resminya, JAL mengakui rentetan kasus tersebut telah memicu hilangnya kepercayaan publik. Maskapai itu menyebut persoalan ini sebagai masalah serius.
“Kami menyadari sejumlah insiden terkait alkohol telah memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan kami,” tulis JAL. Perusahaan juga berjanji memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
