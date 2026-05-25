Dhimas Ginanjar
Senin, 25 Mei 2026 | 23.22 WIB

Kepanikan di Ginza, Zat Misterius Disemprotkan di Mal, Puluhan Orang Sesak dan Batuk

Petugas Pemadam Kebakaran berkumpul di sekitar Ginza Six, Tokyo setelah ada serangan gas misterius di area perbelanjaan itu, Senin (25/5). (Kyodo) - Image

Petugas Pemadam Kebakaran berkumpul di sekitar Ginza Six, Tokyo setelah ada serangan gas misterius di area perbelanjaan itu, Senin (25/5). (Kyodo)

Sedikitnya satu orang dilarikan ke rumah sakit. Sekitar 20 orang lainnya melaporkan merasa tidak enak badan.

Insiden itu terjadi sekitar tengah hari di kompleks perbelanjaan Ginza Six. Lokasinya berada sekitar 200 meter dari Stasiun Ginza.

Awalnya, seorang perempuan menelepon layanan darurat. Ia melaporkan ada bau menyengat dan banyak orang batuk.

Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman itu, terlihat seorang pria menyemprotkan zat yang belum diketahui jenisnya di داخل fasilitas tersebut.

Setelah itu, pria tersebut melarikan diri. Polisi Tokyo kini memburunya.

Seorang perempuan berusia 50-an yang berada di sekitar lokasi menggambarkan suasana kacau. Ia melihat beberapa pejalan kaki menutup mulut mereka.

“Tenggorokan saya masih terasa mati rasa dan sakit,” katanya. Kesaksiannya memperkuat dugaan adanya paparan zat iritan.

Hingga kini, polisi belum memastikan zat apa yang digunakan. Motif pelaku juga belum diketahui.

Insiden ini langsung memicu kekhawatiran karena terjadi di salah satu kawasan belanja paling ramai dan premium di Tokyo. Ginza dikenal sebagai pusat perbelanjaan mewah yang selalu dipadati warga lokal maupun turis asing.

Editor: Dhimas Ginanjar
