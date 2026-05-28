13 Spot Wisata Malam di Surabaya dengan Lampu Kota yang Memesona, Liburan Tak Perlu Keluar Daerah!

JawaPos.com – Surabaya adalah kota yang tidak pernah tidur dan menyimpan banyak destinasi wisata malam yang memesona untuk dikunjungi.

Berbagai pilihan hiburan malam tersebar di kota ini, mulai dari taman berlampu indah, kuliner malam, hingga wisata budaya yang unik.

Setiap destinasinya menghadirkan suasana dan pengalaman yang berbeda, cocok dinikmati bersama keluarga, teman, maupun pasangan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Travel pada Kamis (28/5), berikut 13 rekomendasi tempat wisata malam paling memesona buat liburan di Surabaya.

1. SNZ – Surabaya Night Zoo

SNZ adalah kebun binatang malam pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan pengunjung menyaksikan satwa nokturnal saat aktif di malam hari.

Tiket bisa dibeli secara daring melalui situs KBS dengan diskon 25%, dan tersedia restoran untuk bersantai setelah berkeliling.

Buka setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB dengan tiket dewasa Rp100.000 dan anak-anak Rp50.000.

2. Taman Air Mancur Menari