7 Wisata Pantai Paling Indah Surabaya Buat Liburan Nikmati Sunset Cantik yang Menarik

JawaPos.com – Surabaya adalah kota besar yang ternyata menyimpan banyak destinasi wisata pantai indah yang sayang untuk dilewatkan saat liburan.

Deretan pantai di kota ini tersebar di kawasan timur, menawarkan berbagai pengalaman mulai dari kuliner pesisir, wisata bahari, hingga pertunjukan budaya.

Setiap pantainya memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri yang cocok dinikmati oleh berbagai kalangan usia.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Kamis (28/5), berikut sebelas rekomendasi tempat wisata pantai paling indah buat liburan di Surabaya.

1. Pantai Kenjeran Lama

Pantai Kenjeran Lama adalah pantai legendaris yang berlokasi di Jalan Pantai Kenjeran Nomor 1-6, Kecamatan Bulak, dan dapat dijangkau sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota.

Di sini tersedia aneka kuliner seafood segar di warung pinggir pantai seperti ikan bakar, kepiting saus tiram, kerang bakar, dan cumi goreng tepung.

Fasilitas yang tersedia sangat lengkap meliputi gazebo kayu, jembatan yang menjorok ke laut, sewa sepeda air, dan perahu motor untuk menikmati pemandangan Jembatan Suramadu dari dekat.

Buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WIB dengan tiket masuk Rp10.000 hari biasa dan Rp15.000 di akhir pekan, gratis untuk anak di bawah 85 cm.