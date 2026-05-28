12 Tempat Kuliner Gulai Kambing di Jogja yang Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner Saat Berkunjung ke Kota Pelajar

JawaPos.Com - Yogyakarta atau sering disebut Jogja selalu punya cara tersendiri untuk memikat pencinta kuliner. Bukan hanya lewat gudeg yang identik dengan kota ini, tetapi juga melalui ragam olahan kambing yang menggoda selera.

Bagi penikmat makanan berbumbu kuat, gulai kambing menjadi salah satu menu yang layak masuk agenda wisata kuliner saat berkunjung ke Kota Pelajar.

Kuah gurih yang kaya rempah, aroma khas yang menggugah selera, serta tekstur daging yang empuk menjadikan sajian ini selalu punya tempat tersendiri di hati banyak orang.

Menariknya, Jogja tidak hanya menawarkan gulai kambing dalam bentuk klasik, tetapi juga berbagai variasi seperti tengkleng, kepala kambing, hingga olahan kambing berkuah dengan karakter rasa yang berbeda.

Saat menjelajahi Jogja, menikmati kuliner kambing bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan karena banyak tempat makan yang sudah dikenal luas dan tetap ramai dikunjungi.

Dari warung sederhana dengan nuansa tradisional hingga spot makan yang cocok untuk wisata kuliner bersama keluarga, pilihannya cukup beragam.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat kuliner gulai kambing di Jogja yang wajib dicoba.

1. Sate, Gulai & Tongseng Kambing Pak Ipuk

Sate, Gulai & Tongseng Kambing Pak Ipuk menjadi salah satu destinasi kuliner kambing yang cukup dikenal di Yogyakarta, terutama bagi pencinta masakan tradisional dengan cita rasa khas Jawa.

Tempat ini memiliki banyak pelanggan setia berkat racikan bumbu yang konsisten dan pilihan menu kambing yang beragam.

Gulai kambingnya menjadi salah satu menu andalan karena menghadirkan kuah yang gurih, hangat, dan kaya rempah tanpa terasa berlebihan.

Perpaduan rempah yang digunakan mampu menghasilkan rasa yang akrab di lidah sehingga cocok dinikmati oleh berbagai kalangan.

Potongan daging kambing yang disajikan juga dikenal cukup empuk dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam.

Selain gulai, pengunjung dapat menikmati tongseng dan sate kambing yang sama-sama menjadi favorit pelanggan.