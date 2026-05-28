8 Daftar Wisata Surabaya yang Ramai Dikunjungi Saat Libur Panjang 2026, Cocok untuk Liburan Bersama Keluarga

Ilustrasi wisata Surabaya

Kota Surabaya semakin berkembang sebagai destinasi wisata favorit di Jawa Timur.

Tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, Surabaya kini memiliki banyak tempat wisata menarik yang cocok dikunjungi saat libur panjang tahun 2026.

Mulai dari wisata alam, taman kota, wahana modern, hingga kawasan bersejarah, semuanya menawarkan pengalaman berbeda yang sayang untuk dilewatkan.

Dilansir dari YouTube Mas Bait, berikut rekomendasi wisata baru dan populer di Surabaya yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

1. Park Shanghai Surabaya

Park Shanghai Surabaya menjadi salah satu destinasi yang ramai diperbincangkan karena menghadirkan nuansa khas oriental dengan dekorasi modern dan estetik.

Tempat ini menawarkan banyak spot foto instagramable dengan lampion, bangunan bergaya Tiongkok, serta area kuliner yang cocok untuk bersantai saat malam hari.

Selain cocok untuk berburu foto, suasana yang nyaman membuat tempat ini sering dikunjungi anak muda dan keluarga yang ingin menikmati suasana berbeda di tengah kota.

2. Taman Harmoni Keputih

Taman Harmoni Keputih dikenal sebagai ruang hijau yang indah dengan taman bunga warna-warni dan area terbuka yang luas.

Tempat wisata ini cocok untuk piknik santai, olahraga pagi, hingga berburu foto cantik bersama keluarga.

Saat musim bunga bermekaran, kawasan taman terlihat semakin menarik dan menjadi favorit wisatawan lokal.