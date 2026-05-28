11 Wisata Religi di Surabaya yang buat Liburan Penuh Ketenangan dan Kenangan

JawaPos.com – Surabaya adalah kota yang kaya akan sejarah penyebaran Islam dan memiliki banyak destinasi wisata religi yang sayang untuk dilewatkan saat liburan.

Dari makam wali songo hingga masjid berarsitektur unik perpaduan budaya, setiap destinasi menawarkan pengalaman spiritual yang berbeda dan mendalam.

Tak hanya untuk umat Muslim, kota ini juga menyimpan klenteng tua dan gereja bersejarah yang terbuka untuk semua kalangan.

Dilansir dari laman Swara dan Nahwa Travel pada Kamis (28/5), berikut sebelas rekomendasi wisata religi buat liburan di Surabaya.

1. Kampung Santri Ndresmo

Kampung Santri Ndresmo adalah kawasan yang telah lama menjadi pusat pesantren sejak era kolonial Belanda dan kini berkembang dengan lebih dari 30 pesantren yang menampung ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia.

Keunikan kampung ini juga terletak pada tradisi Manten Pegon, yaitu prosesi mengarak anak yang dikhitan naik kuda keliling kampung, yang masih dipertahankan hingga kini sebagai warisan budaya lokal.

2. Makam Sunan Bungkul

Makam Sunan Bungkul yang berada di dalam kawasan Taman Bungkul ini ditandai dengan gapura bercorak Majapahit dan dilengkapi musala serta gazebo, buka setiap hari selama 24 jam dan dapat diakses gratis.