Ryandi Zahdomo
Rabu, 27 Mei 2026 | 21.17 WIB

Rayakan Hari Lansia 2026, Transjakarta Ajak Keliling Ibu Kota Pakai Bus Wisata Gratis, Ini Link Daftarnya

Ilustrasi layanan bus TransJakarta di Halte Karet, Jakarta,. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

 

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) punya cara unik untuk memperingati Hari Lanjut Usia (Hari Lansia) tahun ini. Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI ini bakal mengajak puluhan lansia keliling ibu kota gratis menikmati sore hari dengan bus tingkat atap terbuka, Open Top Tour Jakarta Skyline.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 28 Mei 2026 mulai pukul 16.00 WIB. Total ada 80 peserta lansia yang siap berpartisipasi, terdiri dari 50 orang dari Komunitas Swara Jakarta 80’s dan 30 orang yang terpilih dari pendaftaran terbuka.

 

Keliling Jakarta Pakai Bus Atap Terbuka

Para peserta nantinya akan diajak menyusuri panorama estetis ibu kota dari atas bus wisata Transjakarta. Rute perjalanan rombongan lansia ini akan menyajikan perspektif kota yang berbeda dan diperkirakan berakhir di Halte Tosari, Jakarta Pusat.

Selain menikmati pemandangan, acara ini dirancang penuh kebersamaan. Rombongan akan dihibur oleh penampilan paduan suara dari Komunitas Swara Jakarta 80’s.

Momen seru ini juga bakal ditutup dengan sesi makan burger bersama di dalam area halte. Demi memastikan kenyamanan maksimal, Transjakarta menggandeng mitra produk popok lansia untuk menunjang kebutuhan peserta.

 

Komitmen Layanan Transportasi Inklusif

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi bagi warga senior. Tujuannya agar mereka bisa menikmati transportasi publik dengan aman dan berkesan.

"Hari Lansia menjadi momentum untuk memberi perhatian lebih kepada para orang tua. Melalui kegiatan ini, Transjakarta ingin menghadirkan pengalaman sederhana namun bermakna bagi para lansia menikmati Jakarta, berbagi cerita, bernyanyi bersama, dan menciptakan momen kebahagiaan yang hangat," ujar Ayu.

