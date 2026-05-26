6 Pantai Terbaik di Kepulauan Bintan yang Belum Ramai Turis dan Aksesnya Mudah dari Batam

JawaPos.com - Kepulauan Bintan, Riau dikenal memiliki destinasi liburan yang dapat dijangkau dari Batam dan Singapura.

Beberapa pantai di pulau Bintan relatif sepi wisatawan. Suasana tenang dan hamparan pasir putih serta air yang jernih.

Beberapa pantai seperti Trikora, Sekera, dan Hamid memiliki panorama matahari terbenam, perairan dangkal yang aman bagi keluarga dan suasana desa pesisir yang autentik.

Pantai ini sangat cocok karena garis pntai yang luas dan lokasinya tersembunyi jarang dikunjungi turis seperti yang dilansir oleh Go Guides, Selasa (18/2).

Berikut enam pantai di Kepulauan Bintan yang belum ramai dikunjungi turis dan aksesnya mudah dari Batam

Pantai pengudang

Pantai dengan panorama psir putih dan laut jernih cocok untuk wisatawan dari Batam yang mencari suasana tenang.

Lokasinya sekutar satu jm perjalanan darat dari pelabuhan utama Bintan. Pantai ini terkenal karena suasana tradisional dengan aktivitas nelayan lokal.

Garis pantai yang luas tanpa keramaian resort besar, sangat ideal untuk relaksasi atau fotografi alam.