6 Pantai Terbaik di Kepulauan Bintan yang Belum Ramai Turis dan Aksesnya Mudah dari Batam

Pantai Hamid memiliki pengalaman autentik dibanding pantai resort komersial./Go Guides Indonesia, Selasa (18/2).
JawaPos.com - Kepulauan Bintan, Riau dikenal memiliki destinasi liburan yang dapat dijangkau dari Batam dan Singapura.
Beberapa pantai di pulau Bintan relatif sepi wisatawan. Suasana tenang dan hamparan pasir putih serta air yang jernih.
Beberapa pantai seperti Trikora, Sekera, dan Hamid memiliki panorama matahari terbenam, perairan dangkal yang aman bagi keluarga dan suasana desa pesisir yang autentik.
Pantai ini sangat cocok karena garis pntai yang luas dan lokasinya tersembunyi jarang dikunjungi turis seperti yang dilansir oleh Go Guides, Selasa (18/2).
Berikut enam pantai di Kepulauan Bintan yang belum ramai dikunjungi turis dan aksesnya mudah dari Batam
Pantai pengudang
Pantai dengan panorama psir putih dan laut jernih cocok untuk wisatawan dari Batam yang mencari suasana tenang.
Lokasinya sekutar satu jm perjalanan darat dari pelabuhan utama Bintan. Pantai ini terkenal karena suasana tradisional dengan aktivitas nelayan lokal.
Garis pantai yang luas tanpa keramaian resort besar, sangat ideal untuk relaksasi atau fotografi alam.
Pantai ini merupakan salah satu yang jauh dari keramaian kawasan resort utama. Data yang dilansir oleh Go Guides, Selasa (18/2).
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK