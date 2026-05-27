13 Tempat Wisata Terbaik di Malang yang Wajib Masuk Daftar Liburan Bersama Anak dan Keluarga

JawaPos.Com - Malang selalu menjadi salah satu destinasi favorit untuk liburan keluarga, terutama bagi mereka yang mencari kombinasi udara sejuk, pilihan wisata yang beragam, dan suasana yang nyaman untuk quality time bersama orang-orang terdekat.

Kota dan kawasan sekitarnya menawarkan banyak destinasi menarik yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa, mulai dari taman rekreasi modern, wisata edukasi, hingga tempat-tempat bernuansa alam yang menyegarkan.

Tidak heran jika Malang hampir selalu masuk daftar tujuan liburan saat akhir pekan panjang, musim liburan sekolah, hingga momen akhir tahun.

Daya tarik Malang terletak pada kemampuannya menghadirkan pengalaman liburan yang lengkap dalam satu perjalanan.

Anak-anak bisa menikmati wahana permainan dan aktivitas interaktif, sementara orang tua tetap bisa bersantai sambil menikmati suasana sejuk khas dataran tinggi.

Pilihan kuliner yang melimpah juga menjadi nilai tambah yang membuat liburan terasa semakin menyenangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi tempat wisata di Malang yang wajib dikunjungi saat liburan bersama anak ataupun keluarga.

1. Jatim Park 1

Jatim Park 1 menjadi salah satu destinasi wisata keluarga paling populer di Malang dan hampir selalu masuk dalam daftar kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu.

Tempat ini menawarkan perpaduan antara wahana permainan, edukasi, dan hiburan yang cocok untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Pengunjung dapat menikmati beragam wahana seru, area edukatif, serta berbagai atraksi yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan.

Karena memiliki banyak pilihan aktivitas, Jatim Park 1 sangat cocok untuk menghabiskan waktu seharian bersama keluarga.

Fasilitas yang lengkap dan area wisata yang luas membuat pengunjung dapat menikmati liburan dengan nyaman.

Lokasinya berada di Kota Batu dengan harga tiket masuk yang umumnya dimulai dari kisaran Rp100.000, tergantung jenis paket dan waktu kunjungan.