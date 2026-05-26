9 Mall Jakarta Selatan dengan Spot Foto Estetik yang Sering Masuk Konten TikTok Harian

Jawapos.com - Di era konten digital yang serba cepat, sebuah mall tidak lagi cukup hanya menawarkan tempat belanja dan makan.

Pengunjung modern terutama Gen Z dan milenial kini datang ke mall dengan tujuan yang berbeda yaitu berburu spot foto estetik untuk konten TikTok dan Instagram yang viral.

Jakarta Selatan adalah wilayah yang paling banyak melahirkan tren ini, dengan mall-mall yang seperti berlomba menghadirkan sudut-sudut instagramable terbaik.

Melansir Dekoruma, TikTok Boy Suka Jalan, dan TikTok Rizal Muhammad, mall-mall di Jakarta Selatan terus berinovasi dengan arsitektur modern, instalasi seni tematik, dan dekorasi yang selalu diperbarui setiap musim, menjadikan setiap kunjungan selalu menghadirkan konten baru yang berbeda dan fresh untuk diunggah ke berbagai platform. Berikut deretan mallnya :

1. Ashta District 8, SCBD

Ashta District 8 di kawasan SCBD Senopati adalah mall yang paling sering disebut dalam konten TikTok Jakarta Selatan. Dikelilingi gedung-gedung pencakar langit yang mengesankan, mall ini menciptakan suasana urban mirip New York yang sangat ikonik untuk foto. Setiap sudutnya memadukan desain modern minimalis dengan sentuhan natural yang elegan, dan area outdoor serta kafe-cafe dengan dekorasi unik di sini terus viral di TikTok dengan ratusan video baru setiap harinya.

2. Pondok Indah Mall (PIM) 3

PIM 3 adalah mall premium yang sejak pembukaannya langsung viral di TikTok berkat desain arsitekturnya yang futuristik dan tidak biasa. Interior mall yang tinggi dengan pencahayaan dramatis menciptakan banyak sudut foto yang sangat sinematik. Berbagai brand premium yang berjejer di PIM 3 juga menambah kesan mewah yang cocok untuk konten lifestyle dan fashion di TikTok maupun Instagram.

3. South Quarter Dome, Cilandak