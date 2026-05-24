Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 25 Mei 2026 | 00.35 WIB

Viral! Lomba Rebahan di Jogja City Mall Berhadiah Rp 5 Juta, Netizen: Skill Tidur Akhirnya Berguna

 

Jogja City Mall menghadirkan hiburan yang unik dengan lomba rebahan, lomba jinjit, dan lomba keseimbangan di atas kasur pada rangkaian pameran furniture Pusat Meubel Margo Murah Baru pada Sabtu (23/5). (Instagram: @halojogjakarta)

 

JawaPos.com - Jogja City Mall menghadirkan hiburan yang unik dengan lomba rebahan, lomba jinjit, dan lomba keseimbangan di atas kasur pada rangkaian pameran furniture Pusat Meubel Margo Murah Baru pada Sabtu (23/5).

Hal ini diunggah oleh akun Instagram, @halojogjakarta. Bahkan, hadiah utamanya tak main-main yakni Rp 5 juta. Pameran ini sendiri pun berlangsung pada pada 22 Mei hingga 2 Juni 2026 di area lobby Jogja City Mall.

“Diikuti 18 peserta, peraturannya wajib rebahan di kasur waktunya mulai buka hingga tutup mall,” tulis akun tersebut.

Tak hanya perlombaan, pameran juga menghadirkan sejumlah promo produk furniture dari diskon, flash sale, hadiah langsung, hingga undian berhadiah peralatan elektronik rumah tangga.

Menariknya, area pameran juga dipenuhi sejumlah produk furniture seperti kasur, sofa, lemari, hingga perlengkapan rumah tangga lain dengan harga khusus selama pameran.

Sontak, lomba ini mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Salah satunya @deedeeprami** yang bercanda bahwa lomba ini erat kaitannya dengan kegiatannya sehari-hari.

“Skill yang diremehkan keluarga akhirnya berguna juga, udah dilatih setiap hari saatnya membuktikan aku berguna,” tulisnya.

Bahkan, ada pula netizen yang mengungkapkan perlombaan ini begitu mengasyikkan lantaran dan bisa membuat betah jika fasilitasnya ditambah.

“Ada bantal, guling, selimut, colokkan, paket data full, air minum, cemilan, tissu. Betahh itu kalau aku ada semua itu,” ungkap @nawang_****

 

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore