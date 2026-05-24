Viral! Lomba Rebahan di Jogja City Mall Berhadiah Rp 5 Juta, Netizen: Skill Tidur Akhirnya Berguna

JawaPos.com - Jogja City Mall menghadirkan hiburan yang unik dengan lomba rebahan, lomba jinjit, dan lomba keseimbangan di atas kasur pada rangkaian pameran furniture Pusat Meubel Margo Murah Baru pada Sabtu (23/5).

Hal ini diunggah oleh akun Instagram, @halojogjakarta. Bahkan, hadiah utamanya tak main-main yakni Rp 5 juta. Pameran ini sendiri pun berlangsung pada pada 22 Mei hingga 2 Juni 2026 di area lobby Jogja City Mall.

“Diikuti 18 peserta, peraturannya wajib rebahan di kasur waktunya mulai buka hingga tutup mall,” tulis akun tersebut.

Tak hanya perlombaan, pameran juga menghadirkan sejumlah promo produk furniture dari diskon, flash sale, hadiah langsung, hingga undian berhadiah peralatan elektronik rumah tangga.

Menariknya, area pameran juga dipenuhi sejumlah produk furniture seperti kasur, sofa, lemari, hingga perlengkapan rumah tangga lain dengan harga khusus selama pameran.

Sontak, lomba ini mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Salah satunya @deedeeprami** yang bercanda bahwa lomba ini erat kaitannya dengan kegiatannya sehari-hari.

“Skill yang diremehkan keluarga akhirnya berguna juga, udah dilatih setiap hari saatnya membuktikan aku berguna,” tulisnya.

Bahkan, ada pula netizen yang mengungkapkan perlombaan ini begitu mengasyikkan lantaran dan bisa membuat betah jika fasilitasnya ditambah.