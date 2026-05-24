15 Spot Wisata Pantai Paling Cantik di Gresik, Jadikan Liburan Menikmati Senja yang Ciamik

JawaPos.com – Gresik adalah kota yang menyimpan banyak destinasi wisata pantai cantik yang cocok untuk liburan bersama orang-orang tersayang.

Berbagai pilihan pantai tersebar di kota ini, mulai dari pesisir utara Jawa hingga pantai-pantai eksotis di Pulau Bawean.

Setiap pantainya menawarkan keunikan tersendiri, dari pasir putih bersih, bebatuan karang, hutan mangrove, hingga pemandangan bawah laut yang menakjubkan.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Minggu (24/5), berikut 15 rekomendasi tempat wisata pantai paling cantik buat liburan seru di Gresik.

1. Pantai Delegan

Pantai Delegan adalah pantai berpasir putih yang berlokasi di Rejodadi, Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan ombak yang tenang dan cocok untuk berenang serta bermain voli di tepi pantai.

Tersedia warung makan dan minuman di sekitar pantai, dengan jam buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB dan tiket masuk Rp10.000 per orang.

2. Pantai Karang Kering