17 Wisata Religi di Gresik buat Liburan Berkesan, dari Makam Wali sampai Situs Penuh Tradisi

JawaPos.com – Gresik dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan wisata religi tertinggi di Jawa Timur, terutama karena keberadaan makam wali dan situs bersejarah Islam.

Dari makam Wali Songo hingga peninggalan era Kerajaan Majapahit, setiap destinasi menyimpan nilai spiritual dan historis yang sangat dalam.

Kawasan ini menjadi tujuan liburan ziarah ribuan pengunjung dari berbagai penjuru Nusantara setiap harinya.

Dilansir dari laman Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik dan GoTravelly pada Minggu (24/5), berikut 17 rekomendasi tempat wisata religi buat liburan di Gresik.

1. Makam Maulana Malik Ibrahim

Berlokasi di Jalan Malik Ibrahim, Desa Gapuro Sukolilo, hanya 200 meter dari alun-alun kota dan mudah dijangkau dengan transportasi umum, makam Wali tertua di Jawa ini dapat dikunjungi kapan saja.

Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik datang ke Jawa pada tahun 1379 M untuk menyebarkan Islam di era Majapahit dan wafat pada 12 Rabiul Awal 822 H atau 1419 M.

2. Makam Sunan Giri

Berlokasi di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, sekitar 4 km dari pusat kota, makam Wali Songo bernama asli Raden Paku atau Ainul Yaqin ini berada di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik.