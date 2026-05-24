15 Rekomendasi Tempat Wisata Terbaik di Gresik, Cocok Buat Liburan Seru di Kota Pudak

JawaPos.com – Gresik adalah kota yang menyimpan kekayaan wisata alam dan budaya yang seru dan layak dijelajahi saat liburan bersama keluarga.

Dari bukit kapur berwarna putih yang eksotis hingga pulau tak berpenghuni dengan terumbu karang menakjubkan, semua ada di sini.

Destinasi wisata terbaik di kota ini terus berkembang dan kini semakin beragam, mencakup wisata alam, religi, petualangan, dan hiburan keluarga.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Minggu (24/5), berikut 15 rekomendasi tempat wisata terbaik buat liburan seru di Gresik.

1. Wisata Bajak Laut

Wisata Bajak Laut di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, buka setiap hari mulai pukul 08.00–17.00 WIB dan menghadirkan konsep taman hiburan bertema bajak laut yang sangat cocok untuk keluarga dan anak-anak.

Berbagai wahana permainan, spot foto menarik bertema bajak laut, seluncur air berbentuk tentakel gurita, dan ember raksasa tumpah tersedia di waterpark yang menjadi favorit keluarga ini.

2. Bukit Kapur Gosari