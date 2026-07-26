Usai Antar Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Ferran Torres dan Marcos Llorente Liburan ke Ibiza

JawaPos.com - Dua pemain Timnas Spanyol Ferran Torres dan Marcos Llorente tengah menikmati masa liburan setelah membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Momen santai keduanya di Pulau Ibiza menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto mereka beredar luas di media sosial.

Ferran Torres yang tampil sebagai salah satu sosok penting dalam perjalanan timnas Spanyol menuju gelar juara piala dunia menghabiskan waktu bersama Marcos Llorente. Kebersamaan mereka langsung memancing beragam komentar dari para penggemar sepak bola di berbagai platform media sosial.

Nama Ferran Torres memang sedang menjadi sorotan setelah tampil gemilang sepanjang turnamen piala dunia. Penyerang Barcelona itu semakin dikenang karena kontribusinya di laga final yang membantu timnas Spanyol meraih trofi Piala Dunia 2026. Penampilan konsisten membuatnya mendapat banyak pujian dari pendukung maupun pengamat sepak bola.

Sementara itu, Marcos Llorente juga menjadi bagian penting dalam skuad Spanyol selama turnamen berlangsung. Gelandang yang dikenal memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi tersebut menunjukkan peran vital dalam menjaga keseimbangan permainan tim.

Setelah menjalani musim yang panjang bersama klub dan tim nasional, keduanya memanfaatkan waktu jeda kompetisi untuk beristirahat.

Ibiza memang menjadi salah satu destinasi favorit para pesepak bola Eropa karena menawarkan suasana pantai yang tenang sekaligus berbagai pilihan hiburan. Foto-foto Ferran Torres dan Marcos Llorente yang sedang menikmati liburan pun dengan cepat menyebar di media sosial.

Banyak penggemar memberikan komentar positif dan berharap kedua pemain dapat menikmati waktu istirahat sebelum kembali menjalani persiapan bersama klub masing-masing. Sebagian warganet juga menilai momen tersebut menunjukkan kedekatan antarpemain Timnas Spanyol yang tetap terjalin meski turnamen telah berakhir.

Kebersamaan di luar lapangan dianggap menjadi salah satu faktor yang ikut membangun kekompakan skuad selama Piala Dunia 2026. Kini, Ferran Torres diperkirakan akan segera kembali bergabung dengan Barcelona untuk menghadapi persiapan musim baru.