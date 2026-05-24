12 Spot Wisata Terbaik di Sidoarjo, Tempat Liburan Paling Recomended Buat Healing

JawaPos.com – Sidoarjo dikenal bukan hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai kawasan yang menyimpan banyak destinasi wisata terbaik yang sayang untuk dilewatkan.

Dari candi bersejarah, wisata alam, wahana air, hingga kampung budaya, semuanya tersedia dalam satu kawasan yang mudah dijangkau.

Setiap destinasi wisata di kota ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan liburan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Minggu (24/5), berikut 12 rekomendasi wisata terbaik cocok buat liburan di Sidoarjo.

1. Candi Pari

Berlokasi di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB dengan tiket masuk Rp5.000 hingga Rp10.000, candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini memiliki arsitektur khas Hindu berbentuk segi empat dari bata merah.

Tempat ini diyakini sebagai lokasi moksa atau pengabdian terakhir Jaka Pandelegan dan istrinya, sebuah konsep dalam kepercayaan Hindu tentang kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian.

Selain bernilai sejarah tinggi, kawasan sekitar candi juga asri dan sangat cocok sebagai tujuan wisata edukasi bagi pelajar maupun wisatawan umum.