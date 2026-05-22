7 Tempat Glamping Paling Nyaman di Mojokerto, Liburan dengan View Alam yang Menenangkan

JawaPos.com – Mojokerto adalah daerah yang menawarkan banyak pilihan glamping nyaman untuk mengisi liburan bersama orang-orang tersayang.

Kawasan pegunungan di daerah ini menghadirkan udara sejuk dan pemandangan alam yang memukau sebagai latar pengalaman menginap yang tak terlupakan.

Berbagai konsep glamping tersedia, mulai dari yang bergaya modern digital hingga bernuansa tradisional dengan material kayu alami.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pacet Adventure pada Jumat (22/5), berikut tujuh rekomendasi tempat glamping paling nyaman buat liburan di Mojokerto.

1. The Soemo Hills

The Soemo Hills adalah tempat glamping unik berkonsep rumah iglo yang menawarkan pemandangan langsung ke arah Gunung Welirang dari kawasan wisata air panas Pacet.

Fasilitas setiap unit mencakup kasur king size, AC, Smart TV, WiFi gratis, kamar mandi pribadi dengan water heater, dan sarapan gratis untuk dua orang.

Tersedia pula fasilitas pendukung seperti kolam renang air panas, restoran, spa, karaoke, dan halaman outbound dengan api unggun.